Libri Solidali: raccolti oltre 2.300 euro per le Comunità Emmaus

È stato di 2.329,00 euro l’incasso della quarta edizione di “Libri Solidali” la vendita straordinaria di libri usati di Emmaus Cuneo tenutasi sabato e domenica scorsi a favore delle Comunità Emmaus Italiane organizzata e gestita da Emmaus Giovani.

Emmaus Cuneo ringrazia i propri giovani che hanno organizzato l’iniziativa, tutte le persone che a vario titolo hanno collaborato e le numerose persone che grazie ai loro acquisti hanno permesso di sostenere la solidarietà prevista.

Nei prossimi mesi Emmaus Cuneo organizzerà altre iniziative di impegno per la pace e la solidarietà, l’ambiente e lo farà con la solita concretezza e la propria passione civile. Vi invitiamo a seguirci e, per quanto possibile, e a partecipare e/o a collaborare.

"Siamo solidali anche a con la popolazione civile di Gaza e tutte le popolazioni civili, bambini, donne uomini che pagano sempre il prezzo più alto nei numerosi conflitti presenti nel mondo. Non ci stancheremo mai di denunciare l’arroganza del potere, l’ingiustizia perpetrata sempre a danno dei più deboli, la sistematica violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Siamo anche idealmente a bordo della Global Sumud Flotilla condividendone gli obiettivi umanitari e di denuncia politica per fermare il genocidio del popolo palestinese", commenta la Comunità Emmaus.