Associazione Insieme, terzo mandato consecutivo da presidente per Marcello Cavallo

Venerdì sera, a Peveragno presso “La Sousta”, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Insieme per l’approvazione del nuovo Statuto come Ente del Terzo Settore, alla presenza del Notaio Massimo Martinelli. Contestualmente, si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che vede confermato Presidente Marcello Cavallo di Boves.

Confermati consiglieri: Claudio Alberto (Cherasco), Marco Bertone (Cuneo), Federico Calzia (Cuneo), Marco Cerati (Cuneo), Giuliana Chiesa (Serralunga d’Alba), Serena Gasco (Vicoforte), Andrea Girard (Cuneo), Giancarlo Isaia (Cuneo), Federico Lemut (Borgo San Dalmazzo), Valerio Oderda (Racconigi), Sergio Pasi (Cuneo), Delia Revelli (Margarita) ed Andrea Vero (Bergolo). Entrano a far parte del Direttivo: Silvia Allocchis (Centallo), Marco Bernardi (Cuneo), Emilio Bertero (Fossano), Enzo Castagnotto (Racconigi), Marzia Danna (Vicoforte), Donato Fabio (Marene), Gianni Gatti (Moretta) e Valeria Marrone (Valdieri).

Inoltre, nell’occasione del 25° anno dalla nascita dell’Associazione, sono stati consegnati due riconoscimenti al fondatore Giovanni Quaglia ed Antonio Miglio, Presidente per due mandati.

«Ringrazio tutti coloro che hanno fatto sì che potessimo raggiungere questo storico traguardo dei 25 anni» afferma Quaglia «Arrivati a questo punto, sigillerei l’anniversario con due parole: “prendere cura” e “proteggere”. Affinché lo slancio di innovazione e di crescita di questa associazione conservi i valori che fino ad oggi hanno guidato la sua attività, nell’armonia e nel rispetto degli altri, correndo insieme “per” e “con” il territorio».

Arriva il terzo mandato per Marcello Cavallo alla guida dell’Associazione Insieme, eletto all’unanimità dall’assemblea dei Soci dello scorso venerdì a Peveragno, che ha visto, oltre al rinnovo del Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio, anche la modifica dello Statuto come Ente del Terzo Settore.

Le parole di Cavallo: «Si apre una nuova fase di Insieme sempre più impegnata ad essere di supporto ai territori, alle persone per affrontare temi e problemi trascurati. Al centro i cittadini della nostra provincia: vorremmo sempre più essere attenti e sensibili agli ostacoli che incontrano i giovani, le donne, le famiglie, gli appartenenti alla terza e quarta età e le persone in difficoltà in genere.

Non trascureremo di affrontare i temi dell’ambiente, dell’economia, della sanità, del sociale. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla cultura: momento di crescita personale e di sviluppo economico. Avvieremo collaborazioni, come già avviene con le Acli, con coloro che come noi credono in valori come la solidarietà e l’impegno civico.

Non parteciperemo a competizioni elettorali: chi fa parte di Insieme è però libero di farlo, anzi noi vediamo di buon occhio chi, dopo aver fatto esperienza all’interno dell’associazione, si impegna in amministrazioni locali e non solo. In merito, lavoreremo con i giovani per contribuire a creare una classe dirigente del futuro, con giovani che credono nei valori fondanti della nostra costituzione e operino con vero spirito di servizio. Il nuovo Consiglio dovrà mettere a punto un programma di attività per i prossimi quattro anni attinenti sempre alle tematiche di attualità».























