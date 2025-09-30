 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 30 settembre 2025, 14:27

Completata la nuova palestra del liceo artistico di Cuneo

Struttura rinnovata con adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Spazi aperti anche alle associazioni sportive del territorio

Completata la nuova palestra del liceo artistico di Cuneo

È stata completata la nuova palestra del liceo artistico “Ego Bianchi” di Cuneo, un intervento che unisce adeguamento sismico ed efficientamento energetico e che si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’istituto. La struttura, moderna e funzionale, sarà utilizzata dagli studenti durante l’orario scolastico e messa a disposizione delle associazioni sportive cittadine al pomeriggio, ampliando così le opportunità per la comunità locale.

La palestra rientra nell’intervento della Provincia di Cuneo di efficientamento energetico del Liceo Artistico finanziato con fondi Fesr erogati dalla Regione Piemonte e con il contributo del GSE, per un importo complessivo di 3.226.000 euro.

Un’opera importante che coniuga sicurezza, sostenibilità e apertura al territorio, rafforzando il ruolo della scuola come punto di riferimento per studenti e cittadini.

s.a.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium