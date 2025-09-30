Completata la nuova palestra del liceo artistico di Cuneo

È stata completata la nuova palestra del liceo artistico “Ego Bianchi” di Cuneo, un intervento che unisce adeguamento sismico ed efficientamento energetico e che si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’istituto. La struttura, moderna e funzionale, sarà utilizzata dagli studenti durante l’orario scolastico e messa a disposizione delle associazioni sportive cittadine al pomeriggio, ampliando così le opportunità per la comunità locale.

La palestra rientra nell’intervento della Provincia di Cuneo di efficientamento energetico del Liceo Artistico finanziato con fondi Fesr erogati dalla Regione Piemonte e con il contributo del GSE, per un importo complessivo di 3.226.000 euro.

Un’opera importante che coniuga sicurezza, sostenibilità e apertura al territorio, rafforzando il ruolo della scuola come punto di riferimento per studenti e cittadini.