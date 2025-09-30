Costigliole Saluzzo conferisce la cittadinanza onoraria a Emmanuel Alby e premi agli sportivi

Nel pomeriggio di domenica 28 settembre, in occasione dell’88ª edizione della Sagra dell’Uva Quagliano, il Comune di Costigliole Saluzzo ha conferito la cittadinanza onoraria a Emmanuel Alby.

La cerimonia si è svolta nel salone d’onore del Municipio, “Palazzo Giriodi”, alla presenza del sindaco Fabrizio Nasi, della giunta e dei consiglieri comunali.

Originario della Francia e residente a Torino, Alby trascorre lunghi periodi dell’anno a Costigliole Saluzzo, dove ha instaurato un forte legame con la comunità locale e con le associazioni del territorio.

Negli anni ha collaborato attivamente con l’associazione “Costigliole Nostro”, impegnata nella valorizzazione della storia del paese, con gli organizzatori del Presepe vivente, con il gruppo delle guide turistiche e con i volontari delle visite guidate.

Il suo contributo è stato determinante anche nella promozione dell’evento dedicato all’albicocca tonda di Costigliole, prodotto simbolo del territorio, e nelle iniziative volte alla tutela del borgo medievale e alla valorizzazione storica e paesaggistica della località.

Con questo riconoscimento, l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare il ruolo dell’ingegnere come “amico e sostenitore di Costigliole Saluzzo, per la costante attenzione e dedizione mostrate verso la crescita culturale e turistica del paese”.

La cerimonia è stata inoltre occasione per celebrare i successi sportivi dei cittadini costigliolesi.

Sul palco sono stati premiati gli atleti che si sono distinti nelle rispettive discipline.

Per il cheerleading ha ricevuto il riconoscimento Alex Anghilante; nell’atletica leggera Mauro Biglione, Simone Peyracchia e Moreno Dalmasso; per il karate la giovane Noemi Sclerandi, insieme ai maestri Mario Burzio, Mario Peirano e Alberto Peirano.

Nel calcio applausi per Melissa Bove e per Claudio Bordino, già presidente e coordinatore della Valle Varaita Calcio.

Grande spazio al nuoto, con i premi a Francesca Colombero, Melissa Hilaj, Lucia Beoletto, Cecilia Campana, Benedetta Murru, Nicolò Murru, Giacomo Margaria e Paolo Margaria. Infine, per la corsa in montagna, è stato celebrato Diego Garnero.

La giornata, tra riconoscimenti e momenti di festa, ha confermato ancora una volta la Sagra dell’Uva Quagliano come appuntamento centrale non solo per la promozione del territorio, ma anche per la valorizzazione delle persone che contribuiscono a renderlo vivo e dinamico.