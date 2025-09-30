Manta saluta don Beppe: dopo 32 anni l’ultima messa da parroco del paese [ FOTO]

Domenica 28 settembre resterà una data impressa nella storia della parrocchia di Manta. Alle 10,30, la chiesa di Santa Maria degli Angeli era gremita per l’ultima messa di don Giuseppe Arnaudo, 76 anni – per tutti don Beppe – che dopo 32 anni ha salutato la comunità.

Arrivato il 1° luglio 1993, il sacerdote ha guidato generazioni di mantesi, diventando punto di riferimento umano e spirituale. La celebrazione, concelebrata con alcuni confratelli sacerdoti, si è trasformata in un commosso ringraziamento collettivo. Presenti anche le autorità civili, con il sindaco Ivana Casale e il vice Pierfranco Margaria, insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Nel suo discorso ai fedeli, don Beppe ha riassunto tre decenni di vita pastorale in cinque parole: Cammino, Grazie, Scusa, Saluto e “Vi voglio bene assai”. “Abbiamo camminato insieme – ha ricordato – condividendo gioie e dolori, fatiche e speranze, nascite e lutti, malattie e momenti sereni. Sono stati anni fecondi di semina e di crescita, nella fede e nella vita comunitaria. Insieme abbiamo sperimentato la bellezza di essere Chiesa viva e missionaria”.

Poi ha voluto dire un grande grazie: “A Dio, ai confratelli sacerdoti, ai familiari, ai parrocchiani, alle istituzioni, alle associazioni, ai volontari. Grazie a chi ha donato tempo, energie e risorse per restauri, oratori, cappelle, chiese, per insegnare, per cantare, per servire. Senza di voi nulla sarebbe stato possibile”.

Non sono mancate parole di umiltà: “Chiedo scusa a chi non sono riuscito ad amare o capire come avrei voluto. Sono consapevole dei miei limiti, ma porto tutti nel cuore, senza rancore”.

Infine, il saluto: “Salutarsi non significa dirsi addio, ma arrivederci. Andrò al Cenacolo di Saluzzo e collaborerò con le parrocchie della Valle Varaita, ma resteremo vicini. Vi porterò ogni giorno nelle mie preghiere. Vi voglio bene assai”.

I tanti fedeli che assiepavano la chiesa e quelli che erano fuori sul sagrato hanno risposto con un lungo applauso, che ha sciolto la commozione in un abbraccio collettivo.

Il sindaco Ivana Casale, a nome di tutta la cittadinanza, ha espresso la riconoscenza di Manta: “Don Beppe è stato guida spirituale e punto di riferimento umano e morale. Ha accompagnato generazioni di mantesi con dedizione e fede profonda. La comunità gli sarà sempre grata”.

Anche il Consiglio Pastorale ha voluto ricordare il lungo cammino fatto insieme: “In 32 anni ha saputo educarci alla preghiera, alla solidarietà, alla coerenza cristiana. Ha visitato malati e anziani, sostenuto i giovani, promosso opere di carità e progetti per la comunità. Con lei, don, abbiamo imparato a vivere da cristiani veri”.

Commovente anche la voce dei bambini: la piccola Lara, a nome degli alunni della primaria, e degli insegnanti ha ringraziato il parroco per la sua vicinanza e il suo sorriso. Anche il Cda della scuola dell’infanzia e gli insegnanti hanno portato il loro saluto.

A sorpresa prima della fine della messa i parrocchiani hanno svelato la fotografia di una Fiat Panda nuova fiammante, acquistata con le loro offerte per sostituire la vecchia auto di don Beppe. Un segno concreto di riconoscenza per i tanti anni trascorsi insieme.

Don Beppe andrà ora a risiedere alla Comunità Cenacolo di Saluzzo, collaborando con le parrocchie della Valle Varaita. La messa si è conclusa con un momento conviviale di festa sul sagrato e di fianco alla chiesa. Dopo 32 anni, Manta non dimenticherà il suo parroco. E le sue ultime parole risuoneranno ancora a lungo: “Vi voglio bene assai”.

A Santa Maria degli Angeli arriverà come parroco don Silvio Peirano, 69 anni, originario di Villanovetta di Verzuolo, che farà il suo ingresso ufficiale domenica 12 ottobre, con la celebrazione presieduta dal vescovo di Saluzzo, monsignor Cristian Bodo.