La book trotter Francesca Sivori firma copie del suo nuovo romanzo "La scelta di Mimì" a Cuneo

Venerdì 3 ottobre alla Libreria Dell’Acciuga di via Dronero 1 a Cuneo, ancora una tappa del tour di Francesca Sivori, la book trotter intervistata da Salvo Sottile per "I Fatti Vostri", per un firma copie del suo secondo libro: "La scelta di Mimì", pubblicato da La Memoria del Mondo Editore.

La scrittrice sarà presente tutto il giorno in orario di libreria per firmare le copie del suo romanzo dedicato all’amore genitoriale.

Diecimila chilometri con il bagagliaio della macchina pieno di libri: così Francesca Sivori ha conquistato il suo pubblico e ancor prima i librai di tutta l’Italia, dal Piemonte alla Sicilia, Sardegna compresa.

Articoli su La Nazione, La Repubblica, intervista su TGSKY24 e da Salvo Sottile per I Fatti vostri; 18 riconoscimenti in Premi Letterari; 7000 copie vendute, hanno convinto l’autrice di “Io sono una famiglia – il gabbiano” a cimentarsi con un nuovo scritto.

È nato "La scelta di Mimì": un romanzo che intende colmare quel vuoto interiore che ha caratterizzato intere generazioni maschili.

Infatti, se dietro alla scelta di Mimì c’è quell’istinto materno ancestrale che la porta ad una morte prematura, il vero protagonista del romanzo, in realtà, è l’amore paterno.

Mimì pur di proteggere la sua bambina, preferirà morire e questo suo gesto causerà la fine del rapporto tra sua figlia e il padre, incapace di amare la sua creatura senza la presenza della moglie.

Occorrerà del tempo, ma destino li farà riunire quando Margherita si troverà in pericolo di vita; quando, questa volta sarà lui, il padre, a dover fare una scelta: in gioco la vita e la felicità della figlia.

Allora Vittorio riuscirà a comprendere il gesto della moglie e a provare quel sentimento forte e istintivo che per secoli è stato attribuito alle sole donne.

Il romanzo vuole superare quel luogo comune che relega l’amore paterno su di un piano secondario rispetto a quello materno.

Ancora una volta, Francesca Sivori sceglie la Liguria quale sfondo al suo romanzo. Non la Liguria che parla di mare ma quella verde dei suoi monti, là dove crescono le margherite.

"La scelta di Mimì" ha già ottenuto nove riconoscimenti in Concorsi Letterari tra i quali il Primo Premio al Concorso I Murazzi di Torino e il Primo Premio al Concorso A vento e sole di Siena; la Menzione d’onore al Premio Nazionale Alda Merini ed è risultata Finalista al Premio Internazionale Mario Luzi.

Francesca Sivori è una musicista, ha studiato pianoforte e per molti anni si è dedicata all’organizzazione e alla direzione artistica di eventi legati alla musica classica, a Genova e a Milano. Oggi lavora per la cooperativa AllegroModerato di Milano (www.allegromoderato.it) e ha fondato un’orchestra inclusiva AM in Madagascar, a Diego Suarez.

Sotto lo pseudonimo di Liz Chester Brown ha scritto il romanzo "Io sono una famiglia – il gabbiano"; lo ha auto pubblicato e lo ha distribuito nelle librerie indipendenti di tutta Italia. Per questa sua impresa è stata definita una book trotter. "Io sono una famiglia" ha ottenuto ben 18 tra Premi e Riconoscimenti in Concorsi Letterari. "La scelta di Mimì" è il suo secondo libro e sta finendo di scrivere il terzo. Un suo racconto ha vinto il Premio Melegnano 2022. È Socia Fondatrice della Società Dante Alighieri Madagascar.