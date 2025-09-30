Joseph Atorino da Savigliano a Canale 5 alla corte di Maria De Filippi

Non capita tutti i giorni che un uomo comune, con una vita scandita da lavoro e famiglia, si ritrovi sotto i riflettori di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

È successo a Joseph Atorino, 50 anni, di Savigliano, che lunedì 22 settembre ha debuttato nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, il 'dating show' (ovvero un format televisivo in cui persone 'single' si incontrano, si conoscono e cercano di sviluppare una relazione, spesso con l'obiettivo di trovare un partner) di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Divorziato e padre di due figli – Samuel di 23 anni e Giulia di 18, che vivono con lui – Joseph è abituato a una quotidianità ben diversa da quella dello studio televisivo: di giorno è occupato in una ditta di Envie, specializzata nella lavorazione e vendita di Pietre di Luserna, la sera, invece, si sposta a Saluzzo, dove dà una mano in una sala giochi.

“Il lavoro mi accompagna sempre – racconta – non mi fermo mai. Ma quando è arrivata questa occasione ho pensato che valesse la pena tentare: non per apparire, ma per cercare qualcosa di vero - Non sono un appassionato di tv tutto è nato per caso – spiega Joseph.

Il suo ingresso nello show non è stato infatti frutto di una scelta calcolata. “Non ero un fan della trasmissione – racconta Joseph – ma una sera, a cena da amici, è capitato di guardare la replica di una puntata che era andata in onda nel primo pomeriggio. Quando sullo schermo è apparsa Sabrina mi hanno subito colpito i suoi occhi azzurri. I miei amici hanno scherzato dicendomi: ‘Perché non ti iscrivi?’. Io ho riso, ma dentro di me quella frase ha iniziato a risuonare. A luglio ho compilato il modulo online e poco tempo dopo mi hanno chiamato. Non me l’aspettavo".

Il percorso per Joseph è stato rapido: provino a Roma a fine luglio, selezione con intervista davanti alla telecamera, e poi la chiamata decisiva a inizio agosto che gli confermava di essere stato scelto.

“È difficile descrivere l’emozione provata – continua il 'cavaliere' di Uomini e Donne. - Il 26 agosto ero a Roma negli studi Titanus della Mediaset per la prima registrazione: camerini blindati, continue prove per i cambi d’abito, mi ero portato due valigie con il numero di vestiti e la tipologia da loro richiesta in un elenco dettagliato, tra quella elegante e quella sportiva. Il costumista entrato nel camerino controllava l’abbinamento dei colori degli abiti, poi la truccatrice, il parrucchiere, il tecnico che ha sistemato il microfono e le rose, una bianca e una rossa, nel taschino della giacca. Ero pronto.

E poi l’attesa. Quando ho sentito che mi dicevano che era il momento di entrare in studio e ho iniziato la discesa dalla scalinata, il cuore mi batteva fortissimo. Ma quando ho visto Sabrina l’agitazione si è sciolta”.

Il pubblico in studio e i telespettatori da casa hanno conosciuto un uomo pacato, elegante, educato, ma soprattutto concreto.

Il suo doppio lavoro quotidiano è stato uno dei primi argomenti di conversazione con Sabrina Zago, agente immobiliare di Reggio Emilia: “Mi ha chiesto in trasmissione se avessi del tempo da dedicarle, nonostante le due occupazioni. Io le ho risposto che se c’è l’interesse vero per una persona, il tempo si trova sempre”.

(Joseph Atorino con Sabrina Zago durante l'incontro in trasmissione)

Il debutto in studio non è stato privo di scintille. Tina Cipollari assieme a Gianni Sperti (opinionisti fissi della trasmissione) lo hanno subito incalzato affermando “Di uno che si salva le foto sul cellulare di una sconosciuta non mi fiderei». Joseph non si è scomposto e ha risposto con calma, senza farsi mettere in difficoltà.

Sabrina, inizialmente fredda e scettica, ha poi deciso di accettare la conoscenza. Così, la sera stessa, un autista della produzione li ha accompagnati 'in esterna' per una passeggiata romantica a piazza Navona.

Le telecamere puntate non li perdevano mai di vista anche quando Sabrina ha lanciato una monetina nella 'Fontana dei quattro fiumi', come segno di buon auspicio. “Dal sogno che avevo di incontrarla alla realtà è stato uno spettacolo – confida Joseph –. Ci siamo parlati a lungo, anche dopo il rientro in albergo, senza le telecamere e ci siamo raccontati le nostre storie. Io sono divorziato, lei è vedova:abbiamo storie di vita diverse, ma entrambe ci hanno reso più maturi e consapevoli”.

E Maria De Filippi? “L’ho vista solo durante la trasmissione e mi ha colpito la sua semplicità e grande professionalità. Quando uno si trova improvvisamente catapultato in studio quasi non realizza che cosa sta succedendo: tra le telecamere, il pubblico, la musica della scalinata, tremano le gambe. Ma quando ho incrociato lo sguardo di Sabrina ho realizzato finalmente dov’ero. Soprattutto quando ho avuto modo di ballare con lei”.

Adesso non resta che capire se l’avventura televisiva di Joseph con Sabrina si trasformerà in qualcosa di più. “Non lo so – conclude il 'cavaliere' – ma io ho intenzione di continuare a corteggiarla. Poi si vedrà che succederà”.