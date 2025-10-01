Monforte d'Alba, l'Oratorio diventa galleria d'arte per tre mesi

Con l’iniziare della stagione autunnale, come ormai da tradizione, si è aperta la rassegna artistica presso l’Oratorio S. Agostino di Monforte d’Alba. Qui verranno esposte opere di artisti locali fino all’8 dicembre.

La mostra di ogni singolo artista avrà durata di una o due settimane consecutive in base a scelta personale dell’artista.

Novità del 2025 è la collaborazione fra Comune e ufficio turistico per una gestione che garantirà un’apertura minima di 4 ore al giorno dal lunedì alla domenica.

L’intento è quello di trasformare l’Oratorio di Sant’Agostino in punto di riferimento per chi visita le Langhe e organizza le tappe sul territorio in base a eventi ed esperienze.

Per maggiori dettagli su presenze e orari vi preghiamo di seguire le pagine social di Ufficio Turistico e Comune di Monforte d’Alba

L’attuale Oratorio di S.Agostino e S. Bonifacio è ora una chiesa sconsacrata edificata verosimilmente a metà del ‘500. Si affaccia sulla Piazza della Chiesa Antica e rappresenta uno dei simboli del borgo storico. E’ stata per secoli la sede dei Disciplinanti, un’antica arciconfraternita poi chiusa in epoca napoleonica. Grazie ai diversi restauri atti a consolidare la struttura e all’ultimo intervenuto del 2023 sui due altari ancora presenti, l’edificio ora di proprietà comunale è sede di mostre, convegni, concerti, eventi culturali

Per informazioni

Comune di Monforte d’Alba +39 0173-78202