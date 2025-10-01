“W Churchill”: Trinità ricorda il partigiano Bracco con uno spettacolo nella sua Petralia Sottana

Domenica 5 ottobre la compagnia “Gli instabili” di Trinità celebrerà, alle 18.30 al teatro Grifeo, nella località gemellata della Sicilia Petralia Sottana, il gesto di eroismo e coraggio del compianto partigiano Calogero Bracco, con la rappresentazione teatrale “W Churchill: una storia del tempo, del ferro e del fuoco”.

Calogero Bracco, con sacrificio difese a Trinità fino alla morte l’invasione nazifascista nel 1945.

“Calogero con noi torna al suo paese e rivive il suo ricordo. Saranno presenti i nipoti, parenti e forse il fratello che ha lo stesso suo nome: Calogero, nato nell’agosto 1945, dopo pochi mesi dalla morte del fratello, ora ottantenne”: ha spiegato commossa la sindaca di Trinità Ernesta Zucco, anche autrice dello spettacolo eccezionalmente in trasferta, per la regia di Antonio Martorello.

“Vogliamo rendere grazie al sacrificio di un grande uomo, partigiano, che ha permesso che i trinitesi non fossero uccisi. – ha concluso - Calogero Bracco è come detto il fratello del compianto Calogero. Con la rappresentazione W Chuchill, già proposta anche a Trinità, ricordiamo soprattutto lui, ma anche un altro partigiano, Salvatore Badalamenti, che morì a Sant’Albano. Oltre a Trinitò, per l’appunto, lo spettacolo sarà anche rappresentato nella località siciliana di Bracco, al quale saremo riconoscenti a vita”.