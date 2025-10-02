Alba, Fabio Curti è il nuovo dirigente della ripartizione “Cultura e Turismo” del Comune

Da mercoledì 1° ottobre Fabio Curti è il nuovo dirigente della ripartizione “Cultura e Turismo” del Comune di Alba.

Curti è stato individuato dal sindaco Alberto Gatto giovedì 7 agosto, dopo aver superato la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente per la ripartizione “Cultura e Turismo” lanciata dall’Amministrazione comunale albese il 12 giugno scorso.

L’incarico durerà fino al rinnovo delle cariche amministrative.

Nato a Carmagnola il 27 marzo del 1975, Fabio Curti era dipendente comunale di ruolo come “Funzionario Specialista in attività culturali” nel Comune di Bra, e, proprio, insieme all’Amministrazione della città della Zizzola è stato definito il passaggio e la data di decorrenza dell’incarico nel Comune di Alba.

Laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Torino con 110 e lode, dopo gli studi ha conseguito un master di secondo livello in “Valorizzazione delle risorse territoriali e culturali” rilasciato da I.E.D. di Torino.

Assunto come dipendente del Comune di Bra il 1° ottobre 2006, attualmente era funzionario specialista in attività culturali (Cat. D) – Enti Locali e titolare di Elevata Qualificazione dall’1/4/2023 Capo servizio Turismo e Cultura, Musica e Teatro, Sport della Ripartizione Servizi Generali e Culturali.

Per il Comune di Bra si occupava di ideazione, organizzazione e gestione delle principali manifestazioni cittadine: culturali, enogastronomiche o sportive.

Dalla riapertura del Teatro Politeama, ha lavorato anche alla realizzazione delle varie stagioni teatrali in qualità di direttore artistico e amministrativo. Nel 2011 ha ideato e gestito l'avvio del primo Sistema Museale Cittadino e dal 2014 ha assunto il ruolo di capo servizio.

Dichiarano il sindaco Alberto Gatto e la vicesindaca e assessora alla Cultura e Turismo Caterina Pasini: «Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo di Fabio Curti come nuovo dirigente dell’area Cultura e Turismo del Comune di Alba. Si tratta di un settore strategico per la nostra città, che richiede una guida solida, competente e capace di lavorare in stretta collaborazione con il territorio. Curti porta con sé un bagaglio di esperienze e referenze di altissimo livello, maturate anche attraverso il prezioso lavoro svolto a Bra, dove ha saputo coniugare qualità culturale e capacità organizzativa, ottenendo risultati riconosciuti e apprezzati. Siamo certi che la sua professionalità, unita alla passione che lo contraddistingue, rappresenterà un valore aggiunto per Alba e per le istituzioni culturali cittadine come il Teatro Sociale, il Museo Civico, l’Istituto Musicale e la Biblioteca Civica e ci permetterà di affrontare con rinnovato slancio le sfide future, rafforzando ulteriormente la vocazione culturale e turistica della nostra città».