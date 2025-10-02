Alessandra Tugnoli e Carla Bianco del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo alla Radio Vaticana

Domenica 5 ottobre, la Radio Vaticana ospiterà un’intervista alla Dirigente Scolastica del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo, prof.ssa Alessandra Tugnoli, e alla sua vice, prof.ssa Carla Bianco, responsabile della sezione carceraria dello stesso istituto.

L’intervista, in onda alle 16.30 all’interno della trasmissione “I Cellanti”, nasce dalla volontà della radio romana di far conoscere le attività svolte, in ambito scolastico, nel penitenziario saluzzese. A dare il “la” a questa iniziativa, la vittoria del Premio al concorso di arte orafa Nicola da Guardiagrele della Mostra dell'artigianato artistico abruzzese.

In quell’occasione, gli studenti della sezione carceraria del liceo saluzzese, insieme agli alunni della classe 4DA, avevano progettato e realizzato dei gioielli che hanno ricevuto, prima l’apprezzamento della giuria, e ora la “vetrina” nazionale.