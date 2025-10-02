Dal Denina Pellico Rivoira alla Francia: l'esperienza di scambio culturale di Sharon Malgaritta

Sharon Malgaritta di Barge, frequentante la4ªC RIM del Denina Pellico Rivoira, è rientrata in Italia il 28 settembre dopo una settimana trascorsa in Francia, a Cusset, per uno scambio culturale. La collaborazione fra il Lycée Saint-Pierre di Cusset, nel Massiccio Centrale, e il nostro istituto è attiva da alcuni anni. Un paio di anni fa, nel marzo del ’23, due insegnanti dell’Istituto francese, Marie Hélène Voissier, insegnante di Italiano, e Nathalie Bert, insegnante di Letteratura francese, erano venute in visita al Denina Pellico Rivoira per rafforzare di persona questo gemellaggio e rinnovare agli studenti l’invito a partecipare allo scambio, cogliendo così la possibilità di conoscere un’organizzazione scolastica diversa dalla loro e di vivere in una famiglia francese, migliorando la lingua ed acquistando autonomia.

“A maggio avevo ospitato la mia corrispondente, Jeanne Tailhandier, e un paio di settimane fa sono andata io da lei - commenta Sharon -. L'accoglienza è stata fantastica: la famiglia di Jeanne e i suoi amici sono stati calorosi, socievoli e mi hanno subito aiutata a integrarmi. Ho stretto molte nuove amicizie in appena tre giorni. Nonostante le piccole difficoltà, ho trovato sempre qualcuno pronto a darmi una mano. Non bisogna farsi vincere dalla paura dell’ignoto e vivere questa esperienza”.

Nella scuola frequentata Sharon ha potuto constatare di persona le differenze nell'organizzazione delle lezioni rispetto a quelle italiane dal momento che gli studenti francesi frequentano tutti i pomeriggi e alcune materie, come Francese, Storia e Matematica, sono obbligatorie per tutti e vengono svolte in classi molto numerose, mentre altre sono opzionali e ogni studente può sceglierle costruendo il proprio percorso di studi.