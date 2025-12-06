Bra, la natività prende vita ai Salesiani nella notte del 24 dicembre

Siamo tutti invitati alla rappresentazione della Natività dei Salesiani di Bra. Appuntamento il 24 dicembre, alle 23.30, presso l'Istituto di viale Rimembranze, dove si potrà respirare un’atmosfera unica e coinvolgente, perfetta per calarsi nello spirito del Santo Natale. Sotto la stella cometa, Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù prenderanno vita tra una schiera di fedeli, cantando e pregando tutti insieme. Ma la comunità salesiana con i suoi volontari è sempre attiva e pronta a realizzare progetti e iniziative di pace, solidarietà, condivisione durante tutto l’anno, non solo a Natale. Ad esempio, domenica 7 dicembre dalle 19 alle 23 è in programma una festa per l'Immacolata chiamata Celestis Party. Previsto anche il momento solidale con il confezionamento dei pacchi natalizi, presso Decathlon di Santa Vittoria d'Alba, grazie al contributo di genitori che donano un po' del loro tempo gratuitamente. I giorni sono il 13 e 14 dicembre e poi dal 20 al 24 dicembre. Il ricavato delle offerte servirà a recuperare fondi per l'oratorio e le sue attività.



Invece, lunedì 8 dicembre, Messa alle ore 9.45, seguirà colazione in oratorio, Cerchio mariano alle 12 e polentata alle 12.30. Un momento speciale da condividere con famiglia e amici, per respirare insieme la gioia del Natale sempre più vicino.