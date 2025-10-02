Eletto il nuovo direttivo della Fidas Carrù

Con la riunione di martedì 30 settembre si è insediato il nuovo direttivo della Fidas gruppo di Carrù. A seguito dell’elezione svoltasi durante il pranzo sociale, a cura della Pro Loco, del 7 settembre presso l’Ala Borsarelli sono entrati a far parte del direttivo, oltre agli altri candidati, tre giovani carrucesi nonché donatori: Elena Bagnasco, Emanuele Lubatti e Simone Schellino.

Ciò è senz’altro di buon auspicio per il futuro dell’associazione, con lo slogan: "Il dono del sangue dona vita". Il direttivo in carica per il triennio 2025-2028 è così composto: Marisa Ferrua riconfermata presidente; Ida Noero vicepresidente; Fabrizio Boggetti segretario; Sebastiano Oreglia tesoriere; Elena Bagnasco e Mattia Filippi revisori dei conti.

Completano il direttivo i consiglieri Carlo Bogliotti, Fernanda Bonino, Caterina Bertone, Mario Cappellino, Maresa Filippi, Emanuele Lubatti, Simone Schellino, Margherita Vinai.

"Martedì 7 ottobre, dalle 8 alle 11 e mezza – commenta la presidente Marisa Ferrua – faremo la prossima donazione di sangue presso la nostra sede in via Ospedale 14 a Carrù. È un appuntamento aperto a tutti, anche a chi volesse avvicinarsi per la prima volta. Donare è un’esperienza da vivere, che fa vivere. A Carrù siamo oltre 200 tesserati, il nostro obiettivo è continuare ad aumentare il numero dei donatori attivi e sensibilizzare sul valore di questo piccolo grande gesto. Ringrazio tutti i consiglieri per la fiducia accordatami. È stato un triennio in cui si sono succeduti vari impegni, culminato con l’assemblea regionale Fidas che per la prima volta abbiamo ospitato a Carrù. Il nostro impegno continua su questa strada e ci tengo a rivolgere il mio benvenuto alle tre giovani "new entries". Grazie a tutti".