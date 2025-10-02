Il “Cuneo Archeofilm” viaggia nel tempo tra riti Masai, Notre-Dame e il dentista del paleolitico

Giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 18.30, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10), prende il via la terza edizione del “Cuneo Archeofilm”. Con la nuova formula dell’orario preserale, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente quest’anno offre agli spettatori un aperitivo conviviale nel chiostro del Complesso durante l’intervallo tra le proiezioni. Due i film in programma giovedì 2 ottobre e tre quelli di venerdì 3 ottobre, mentre sabato 4, dopo la proiezione dell’ultimo docufilm in concorso vengono assegnati i premi “Cuneo Archeofilm” al film più votato dal pubblico e “Cuneo Archeofilm – Scuole” al più apprezzato dai ragazzi. La serata finale si chiude con la proiezione di un film fuori gara e del cortometraggio premiato dagli studenti. La mattinata di venerdì 3 ottobre è dedicata alle scuole secondarie di I e II grado, con la proiezione di documentari realizzati ad hoc per i ragazzi di quell’età. Nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, dalle 16 alle 18, il Museo Civico di Cuneo propone alle famiglie con bambini tra i 3 e gli 8 anni attività laboratoriali gratuite a tema archeologico. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. Il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente è organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo, in collaborazione con Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore) e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e con il sostegno di Fondazione CRC. Per informazioni visitare il sito internet www.firenzearcheofilm.it/cuneo.

Giovedì 2 ottobre si inizia con il film “La tomba della Sciamana” dedicato alla scoperta dell’ultimo gruppo di cacciatori-raccoglitori dell’Europa centrale risalente a 9000 anni fa. A seguire, “Maasai Eunoto” racconta l’emotivo rito di passaggio di un guerriero Masai allo stadio di anziano. Venerdì 3 ottobre, “Notre-Dame: i tesori sepolti” svela gli inaspettati ritrovamenti dopo l’incendio che ha devastato Notre-Dame de Paris, mentre “L’uomo di Val Rosna” racconta la quotidianità di un cacciatore paleolitico di 14.000 anni fa, inclusa la trapanazione di una carie su un dente del giudizio, identificata come il più antico intervento dentistico conosciuto. E ancora, con il “Restauro dell’altare della Sindone del Duomo di Torino” si celebra il completamento dei restauri della Cappella della Sacra Sindone e chi ha reso possibile il progetto iniziato 24 anni fa. Sabato 4 ottobre, “Artemide. Il tempio perduto” ripercorre l’affascinante epopea collettiva per svelare l’ubicazione del santuario di Artemide ad Amarynthos. Al termine, dopo la consegna dei riconoscimenti “Premio Cuneo Archeofilm” e “Premio Cuneo Archeofilm – Scuole”, verrà proiettato “La religione dei Longobardi”, che approfondisce il passaggio culturale dal paganesimo al cristianesimo. La kermesse si conclude con la proiezione del corto più votato dagli studenti.

Venerdì 3 ottobre, sempre presso il Complesso Monumentale di San Francesco, alle 10 e alle 11.30, “A scuola con… ‘Cuneo Archeofilm’!” propone delle proiezioni alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Per partecipare all’evento le scuole devono prenotarsi scrivendo a museo@comune.cuneo.it e specificando l’orario preferito.

Nei pomeriggi di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 ottobre, dalle 16 alle 18, il Museo Civico di Cuneo organizza una serie di laboratori per famiglie finalizzati alla creazione di un prodotto a tema con le proiezioni in programma la sera. La prenotazione non è obbligatoria, l’accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei materiali disponibili, la durata è di mezz’ora.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL “CUNEO ARCHEOFILM” 2025

Giovedì 2 ottobre 2025

ore 18:30

“La tomba della Sciamana”

Das Grab der Schamanin

Nazione: Germania – Regia: Christian Stiefenhofer – Durata: 52’ – Produzione: South & Browse, ZDF – Consulenza scientifica: Kai Michel

Lingua: italiano

Il film è il racconto di uno dei casi più spettacolari dell’archeologia europea: la tomba della sciamana di Bad Dürrenberg vicino ad Halle in Germania, risalente a 9000 anni fa. Una scoperta chiave dell’ultimo gruppo di cacciatori-raccoglitori dell’Europa centrale.

“Maasai Eunoto”

Nazione: Kenya – Regia: Kire Godal – Durata: 34’ – Produzione: Angela Fisher, Carol Beckwith, Kire Godal

Lingua: maa – Sottotitoli: italiano

Gli indigeni Masai lottano ancora oggi per mantenere vive le loro tradizioni. Attraverso le voci di guerrieri e anziani durante il loro emotivo rito di passaggio nel 2022, Maasai Eunoto segue il passaggio del guerriero Masai allo stadio di anziano, rivelando il passato e il presente nascosti di una delle cerimonie di iniziazione culturale più importanti dell’Africa.

Venerdì 3 ottobre 2025

ore 18:30

“Notre-Dame: i tesori sepolti”

Enquête sur les trésors enfouis de Notre-Dame

Nazione: Francia – Regia: Florence Tran – Durata: 52’ – Produzione: Christine Le Goff & Marion Papillon / ©ZED – Consulenza scientifica: Mathieu Lours, Christophe Besnier, Dorothée Chaoui-Derieux

Lingua: italiano

In seguito all’incendio che ha devastato Notre-Dame de Paris, straordinari scavi archeologici hanno rivelato inaspettati tesori che erano stati nascosti per secoli sotto la cattedrale: due sarcofagi in piombo e frammenti dell’ex paravento, distrutto nel XVIII secolo. Un’affascinante indagine storica e scientifica durante la quale molti esperti cercheranno di decifrarne i segreti.

“L’uomo di Val Rosna”

Nazione: Italia – Regia: Stefano Zampini – Durata: 19’ – Produzione: Università degli Studi di Ferrara e Comune di Sovramonte (BL) – Consulenza scientifica: Marco Peresani

Lingua: senza parlato

Un viaggio nelle ultime giornate dell’Uomo di Val Rosna, cacciatore paleolitico vissuto 14.000 anni fa. Il cortometraggio ne racconta la vita quotidiana, tra caccia, rituali di gruppo e momenti unici: il più antico intervento dentistico conosciuto, la trapanazione di una carie su un dente del giudizio. In un crepuscolo di luce e silenzio, il suo viaggio termina con una sepoltura onorata da una pietra dipinta, simbolo di rispetto e memoria ancestrale.

“Restauro dell’altare della Sindone del Duomo di Torino”

Nazione: Italia – Regia: Marco Iozzo – Durata: 15’ – Produzione: Marco Iozzo (O-Zeta), Luca Emilio Brancati (Consorzio San Luca) – Consulenza scientifica: Marina Locandieri

Lingua: italiano

Per celebrare il completamento dei lavori di restauro della Cappella della Sacra Sindone, il Consorzio San Luca ha creato un progetto di “storytelling” dedicato a Torino e a tutte le persone che hanno sostenuto e reso possibile un progetto iniziato 24 anni fa. Il Consorzio San Luca si è occupato del restauro dell’altare di Bertola, l’ultimo “pezzo” che ancora ricordava l’incendio, impiegando diversi mesi per comprendere, agire e documentare un evento davvero unico.

Sabato 4 ottobre 2025

ore 18:30

“Artemide. Il tempio perduto”

Artemis. Le temple perdu

Nazione: Svizzera – Regia: Sébastien Reichenbach – Durata: 52’ – Produzione: Stéphane Goël / Climage – Consulenza scientifica: Sylvian Fachard, ESAG

Lingua: italiano

L’ubicazione del santuario di Artemide ad Amarynthos è rimasta a lungo uno dei grandi enigmi archeologici dell’antichità greca. Da cinquant’anni l’archeologo Denis Knoepfler si è appassionato a questo tempio perduto. Grazie alle sue ricerche e alla tenacia di un team internazionale di archeologi, il mistero è stato finalmente svelato. Il film ripercorre questa epopea collettiva, ricca di colpi di scena descrivendo le fasi cruciali di un’indagine che ha affascinato, e continua ad affascinare, diverse generazioni di archeologi.

Cerimonia di premiazione

Attribuzione del “Premio Cuneo Archeofilm” al film più votato dal pubblico

Attribuzione del “Premio Cuneo Archeofilm – Scuole” al cortometraggio più votato dagli studenti

“La religione dei Longobardi”

Nazione: Italia – Regia: Simone Vrech e Sandra Lopez Cabrera – Durata: 20’ – Produzione: Invicti Lupi – Consulenza scientifica: Michele Angiulli, Nicola Bergamo, Cristiano Brandolini, Angelo Floramo

Lingua: Italiano

Il docufilm analizza la questione della religione nel popolo longobardo attraverso il suo passaggio dalla fase pagana a quella cristiana. Viene analizzato il periodo pagano attraverso la tribalità e le saghe di questo popolo fino alla conversione nel periodo del regno nella penisola italica. Il pubblico avrà la possibilità di approfondire l’argomento grazie agli interventi di storici e archeologi e soprattutto grazie al lavoro di ricostruzione dei rievocatori storici di Invicti Lupi.