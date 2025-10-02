Sciopero nazionale dei lavoratori del comparto ambientale venerdì 3 ottobre

Il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo informa la cittadinanza che, a seguito dello sciopero nazionale proclamato dalle sigle sindacali per venerdì 3 ottobre 2025, non potranno essere garantiti i servizi di raccolta rifiuti nel territorio consortile per l'intera giornata.
L'agitazione, in caso di elevata adesione dei lavoratori, avrà un impatto significativo soprattutto sui servizi di ritiro rifiuti con modalità porta a porta previsti per quella giornata.
Come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto che regola il Servizio di igiene urbana, il Consorzio garantirà esclusivamente i servizi minimi essenziali, in particolare quelli presso i mercati e le grandi utenze come ospedali e comunità.
Il Consorzio invita i cittadini alla massima collaborazione, raccomandando di ritirare eventuali rifiuti esposti e non raccolti in caso di effettiva astensione dal lavoro da parte degli addetti al servizio.
L'ente ha inoltre richiesto la collaborazione delle principali testate giornalistiche locali, sia cartacee che online, per la diffusione capillare di questa importante comunicazione alla cittadinanza.
Il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.