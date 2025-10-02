A Marene torna il Duathlon, domenica 5 ottobre

Il 5 ottobre torna a Marene la terza edizione del Duathlon, organizzato dall’ASD Triteam di Savigliano in collaborazione con il Comune di Marene e l’associazione Don Avataneo.



Gli atleti alterneranno corsa, bici e corsa sul percorso limitrofo al centro sportivo, di via Paschetto, 3. commisurato in base alle categorie, che spaziano dai mini cuccioli fino ai junior.

La giornata si aprirà alle 8 con la consegna dei pacchi gara, seguita alle 9 dall’apertura della zona cambio per le categorie YA-YB-Junior. Le prime partenze saranno alle 9,45 con i maschi e alle 10,30 con le femmine delle stesse categorie.

Dopo l’apertura della zona cambio per i giovanissimi, prevista dalle 11,15 alle 11,45, alle 12 prenderanno il via le ragazze e alle 12,30 i ragazzi.

Alle 13 sarà il turno delle esordienti femmine, seguite alle 13,30 dagli esordienti maschi. Nel pomeriggio, alle 14, partiranno le cucciole femmine, seguite alle 14,15 dai cuccioli maschi e alle 14,30 dai mini cuccioli, maschi e femmine insieme. Le premiazioni concluderanno la giornata alle 15,15.

Il sindaco Alberto Deninotti e Alessandra Testa, assessore allo Sport, dichiarano: "Siamo orgogliosi di ospitare a Marene la terza edizione del Duatlon, un appuntamento che unisce sport, amicizia e condivisione. Un ringraziamento speciale va all’ASD Triteam di Savigliano e all’associazione Don Avataneo per l’impegno nell’organizzazione, e a tutti i volontari che rendono possibile questo evento. Anche quest’anno Marene accoglierà numerosi atleti, vogliamo far sì che diventi un comune sempre più attrattivo per manifestazioni ed eventi di qualità. Sarà una giornata di festa per i nostri giovani sportivi, dalle categorie più piccole fino ai junior, e un’occasione per vivere insieme il valore dello sport come crescita e comunità".