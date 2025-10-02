A Mondovì si chiude il 2° Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Wally e Nerina Peroni” 2025

Sabato 4 e domenica 5 settembre presso la Sala della Crosà Neira (piazza Misericordia) si svolgerà la seconda parte, dedicata alla sezione Solisti e Orchestra, del 2° Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “WALLY E NERINA PERONI” 2025 organizzato da Civico Istituto Musicale GB Fergusio e Fondazione Istituto Musicale Fergusio – ETS con la direzione artistica di Luigi Dominici e Michelangelo Alocco con l’intento di valorizzare giovani talenti musicali emergenti.

Questo evento conclusivo giunge a completamento della prima parte del concorso svoltosi nel mese di giugno scorso decretando i tre finalisti che saranno interpreti del primo movimento del concerto con cui si sono esibiti nelle selezioni estive: il pianista Marco Isaia (Concerto in re maggiore di F.J. Haydn), la violinista Silvia De Martin (Concerto in La maggiore K 219 di Mozart) e il violoncellista Andrea Jimenez (Concerto in do maggiore di Haydn).

L’evento si svolgerà col seguente programma:

SABATO 4 dalle ore 15,00 alle 20,30 si effettueranno le prove con l’orchestra.

DOMENICA 5 dalle ore 15,00 alle 17,00 continueranno le prove seguite alle 17 circa dalla prova di concorso. E alla sera, alle ore 20,45 si terrà nella prima parte il concerto dei tre finalisti e la premiazione. La stessa serata comprenderà nella seconda parte anche il concerto-premio dei due primi classificati ex-aequo della Prima edizione del Concorso 2024: il violinista Gabriele Furfaro (Concerto K 218 di W.A. Mozart) e il violoncellista Andrea Castellani (Concerto in do maggiore di F.J. Haydn).

I Solisti saranno accompagnati nelle prove e nel concerto dall’Orchestra B. Bruni di Cuneo diretta da Luigi Dominici. Ingresso gratuito a prove, concorso e concerto, aperti al pubblico.