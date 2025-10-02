Coldiretti Cuneo celebra la carne Piemontese ad "Aspettando Meating"

Raccontare l’eccellenza della carne bovina di razza Piemontese, simbolo del "Made in Cuneo", significa valorizzare un patrimonio unico che unisce qualità, sostenibilità e tradizione. Con questo obiettivo Coldiretti Cuneo partecipa a Aspettando Meating 2025, la manifestazione dedicata alla carne e alle sue culture, in programma a Savigliano l’11 e il 12 ottobre, portando avanti il proprio impegno a sostegno della zootecnia locale e della distintività della Piemontese.

Durante la rassegna, Coldiretti sarà presente con il proprio stand per valorizzare il lavoro degli allevatori cuneesi e promuovere un prodotto che rappresenta un pilastro dell’agroalimentare del territorio.

Tra gli appuntamenti in programma, sabato 11 ottobre, alle ore 18 in Piazza del Popolo, i riflettori si accenderanno su “Piacere la Piemontese, la regina delle carni”, uno show cooking che racconterà la Piemontese al grande pubblico. I consumatori potranno degustare questa carne d’eccellenza, abbinata alla Birra Baladin, in un’esperienza che unisce gusto e consapevolezza.

L’evento, a cura di Coldiretti Cuneo, è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale della manifestazione (per informazioni: 366 5752531 – 0171 447280).

“La Piemontese non è solo una carne di qualità superiore, è il frutto del lavoro e della passione dei nostri allevatori che ogni giorno investono in sostenibilità, benessere animale e distintività. Portarla in piazza a Meating significa rafforzare il legame tra produttori e consumatori, valorizzando le nostre radici e proiettandole nel futuro”, dichiara Enrico Vassallo, presidente Coldiretti di Zona Savigliano.

“Questa iniziativa conferma il ruolo di Coldiretti come promotore delle eccellenze locali. La Piemontese è un vanto per il nostro territorio e rappresenta un pilastro della zootecnia Made in Cuneo. Occasioni come questa ci permettono di trasmettere il valore autentico del nostro lavoro e di sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle scelte di consumo”, sottolinea Matteo Bono, segretario di Zona Savigliano.

In allegato la locandina dell'evento.