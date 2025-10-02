La compagnia “La Corte dei Folli” di Fossano conquista il pubblico con un “Amleto in salsa piccante” da tutto esaurito

Una tre giorni, quella dello scorso weekend, da tutto esaurito al teatro Battuti Bianchi di Fossano.

Sono state tre repliche intense con lo spettacolo “Amleto in salsa piccante”. Tutte accompagnate dalla massiccia partecipazione del pubblico che ha applaudito divertito gli attori e le attrici in scena.

La compagnia teatrale locale de “La Corte dei Folli” ha dato prova di ottimo dinamismo in scena e si è calata perfettamente nelle parti, al limite del grottesco, che il compianto regista drammaturgo Aldo Nicolaj ha scritto per questa versione originale e divertentissima della tragedia shakesperiana.

Un Amleto stralunato e indeciso, un Orazio sessuomane ed approfittatore, un Laerte guerriero e infantile, una Ofelia alle prese con problemi di dipendenza e stabilità mentale, una Balia impicciona e una Regina Gertrude etilista e ansiosa, hanno fatto da corona ai personaggi, letteralmente inventati da Nicolaj e veri protagonisti della storia, ovvero le maestranze delle cucine del castello di Elsinore.

Froggy il cuoco, spalleggiato dalla moglie Cathy, dalla figlia Inge e dagli sguatteri Breck, Astrid e Grunther, hanno strappato tante risate al pubblico con i loro battibecchi, le loro frustrazioni e i “qui pro quo” disseminati dal drammaturgo fossanese lungo tutto il copione, per poi lasciare la scena alla “mattatrice” Elios. Nel suo irresistibile cameo del secondo atto ha portato sul palcoscenico la sua presenza dirompente e inaspettata.

Ora l’appuntamento è rimandato a martedì 11 e mercoledì 12 novembre per altre due repliche nuovamente da tutto esaurito. Sempre a Fossano, sempre ai Battuti bianchi, in attesa della prima trasferta a Mondovì del prossimo 12 dicembre al teatro Baretti.