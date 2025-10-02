 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 02 ottobre 2025, 16:47

La "Villa" di Verzuolo in festa per la patronale della Madonna del Rosario

Dal 2 al 5 ottobre quattro giorni di eventi tra sport, tradizione, musica e gastronomia nel borgo antico

La festa patronale per la Madonna del Rosario nel borgo antico di Verzuolo

La festa patronale per la Madonna del Rosario nel borgo antico di Verzuolo

Il Borgo de "La Villa" di Verzuolo celebra la festa patronale della Madonna del Rosario con un ricco programma che animerà il borgo antico del paese dal 2 al 5 ottobre. 

Quattro giorni intensi, che uniranno momenti di tradizione religiosa e popolare ad appuntamenti sportivi, conviviali e musicali, tutti ospitati nella tensostruttura del Parco del Castello, servita da navetta gratuita.

Il calendario si apre con una corsa podistica non competitiva e una cena conviviale, per poi proseguire con un apericena seguito da una serata danzante. Non mancheranno le proposte gastronomiche tipiche, tra cui la tradizionale cena a base di raviole accompagnata da musica dal vivo.

La giornata clou sarà dedicata a mostre, mercatini, animazioni per bambini, polentata, balli occitani e concerto bandistico, in un mix di intrattenimento adatto a tutte le età. La festa si chiuderà con una cena tradizionale e una vivace serata latina.


 

Accanto agli appuntamenti enogastronomici e musicali, spazio anche alla valorizzazione del patrimonio culturale locale: sono infatti previste visite guidate al Castello di Verzuolo e all’Antica Parrocchiale, con ingresso a pagamento e riduzioni per alcune categorie.


 

Per info e prenotazioni: 351-4204004  o in mai al:  pro.villa@virgilio.it

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium