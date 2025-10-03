A Beinette torna la Sagra del Mais: una festa ritrovata tra sorrisi, gusto e tradizione

Dopo tanti anni di pausa, la Sagra del Mais torna finalmente a scaldare il cuore di Beinette. Un evento atteso, che riporta in paese profumi, colori e tradizioni d’autunno, con una giornata tutta da vivere insieme.
Si parte domenica 16 novembre alle 10 con la divertentissima Mais Run, la corsa più gialla che ci sia: spazio alla creatività con look originali e stravaganti – vince chi riesce a distinguersi... anche tra le pannocchie!
A seguire, alle 12, il pranzo con polenta fumante e dolce, un’occasione perfetta per gustare, in compagnia, i sapori della tradizione.
Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio alla musica con i Suosbois e i loro balli occitani.
Per tutto il giorno, il centro di Beinette sarà animato da bancarelle artigianali, ludoteca per bambini, mercatino delle pulci, castagne arrosto, una suggestiva mostra fotografica a cura di Anziani.com e il bar della Pro Loco sempre aperto per una pausa conviviale.