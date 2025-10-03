Bagnolo Piemonte: Casa di riposo “Bertone”, un bando trentennale per garantirne il futuro

Dopo tre anni di commissariamento da parte di Francesco Giovanni Seri, la Casa di Riposo ‘Domenico Bertone’ di Bagnolo Piemonte può finalmente presentarsi con risultati concreti e incoraggianti.

“In controtendenza rispetto agli anni precedenti – spiega il commissario straordinari Seri - per due esercizi consecutivi la struttura ha chiuso i propri bilanci in attivo, segno di un significativo percorso di risanamento economico.

Nel corso del commissariamento sono stati inoltre realizzati importanti lavori di adeguamento normativo, che hanno consentito di ottenere il certificato di prevenzione incendi, oltre alla sostituzione di strumentazioni e attrezzature finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti agli ospiti.

Grazie a questi interventi, la casa di riposo è oggi pronta ad affrontare una nuova fase della propria storia.

“La concessione, della durata di 30 anni, - continua il commissario - rappresenta la soluzione necessaria per garantire la continuità della struttura: nonostante gli appelli rivolti a enti pubblici, territorio e imprese, i fondi raccolti non sono stati sufficienti a soddisfare integralmente i creditori. In tale contesto, lo strumento della concessione si configura come l’unica reale e concreta possibilità di proseguire le attività”.

La direzione esprime quindi fiducia e auspica la partecipazione al bando di operatori economici solidi e qualificati, in grado di assicurare per l’intera durata della concessione un servizio di qualità, una presenza costante sul territorio e la continuità di un presidio sociale utile e indispensabile per tutta la collettività.

IL BANDO DI GARA

Una procedura di gara aperta, con scadenza di presentazione delle offerte alle 12 del prossimo lunedì 20 ottobre, espletata ai sensi della normativa vigente e del nuovo codice degli appalti, che prevede, in fase di valutazione ed aggiudicazione, l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Mercoledì 17 settembre scorso la Centrale Unica di Committenza Fossano-Cervere ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione trentennale del servizio di gestione della Residenza Ipab “Domenico Bertone”, a seguito di un protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 25 luglio e della delibera a contrarre del 29 luglio.

Il canone a base d’asta è fissato in 2.950.000 euro, soggetti a rialzo, per l’intera durata della concessione.

LA STRUTTURA E I POSTI LETTO

La residenza per anziani è articolata in due unità immobiliari, con diversi nuclei già operativi: venti posti letto RSA nel Quadrifoglio, dieci RA nel Tulipano, sei RAA nell’Orchidea, diciotto RSA nel Fiordaliso e altrettanti nel Gelsomino. A questi si potrebbero aggiungere ulteriori ventiquattro posti letto RSA e due di sollievo RAA nel nucleo Arcobaleno, localizzato nei locali acquisiti dal Comune di Bagnolo, che ha garantito la concessione gratuita degli spazi. L’autorizzazione Asl Cn1 rimane valida per la destinazione assistenziale.

I SERVIZI PREVISTI

Il capitolato d’appalto stabilisce che il futuro concessionario dovrà garantire una gestione completa, che comprende: coordinamento assistenziale, assistenza tutelare e infermieristica, attività di riabilitazione e mantenimento psico-fisico, animazione, pulizia generale con sanificazione, lavanderia, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ristorazione interna con preparazione pasti nella cucina della struttura.

Il gestore dovrà inoltre occuparsi di orari, programmazione dei lavori e formazione professionale del personale, privilegiando operatori del territorio. In caso di personale straniero, è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. A carico del concessionario anche le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività.

ACCESSO AI DOCUMENTI

Il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto e tutti gli altri documenti sono disponibili sulla piattaforma Sintel (https://www.ariaspa.it), sul sito dell’Ipab Domenico Bertone (sezione “Amministrazione trasparente”) e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Responsabile unico del progetto è Francesca Liporace (Ufficio amministrazione dell’Ipab, tel. 0175-391991, direzione@ipabdbertone.it). Responsabile del procedimento per le fasi di competenza della Centrale Unica di Committenza è invece Daniela Ghigo.

FESTA DEI NONNI ALL’IPAB SABATO 4 OTTOBRE

In occasione della Festa dei Nonni, sabato 4 ottobre alle 16 il cortile dell’Ipab “Domenico Bertone” di Bagnolo Piemonte ospiterà una celebrazione speciale. Verrà infatti officiata la messa dedicata agli anziani della struttura, con un momento di comunità e preghiera.

Ad animare la funzione sarà il coro dei ragazzi, che renderà la liturgia ancora più partecipata e festosa. L’appuntamento vuole essere un segno di vicinanza agli ospiti e un’occasione per ribadire il valore dei nonni come memoria e radici della comunità.

In caso di maltempo, la celebrazione verrà spostata negli spazi interni della casa di riposo, per permettere comunque a tutti di partecipare all’evento.