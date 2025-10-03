Castello di Novello: celebrati gli imprenditori monregalesi d'eccellenza

Domenica scorsa, 28 settembre, si è svolta l'annuale cerimonia "Maestri del Commercio" promossa da 50&Più e Confcommercio Provincia di Cuneo che premia la professionalità, la dedizione e la passione degli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi. Nella splendida cornice del Castello di Novello, il presidente Confcommercio Provincia di Cuneo Danilo Rinaudo ha rimarcato come questo riconoscimento rappresenti un incoraggiamento per le nuove generazioni che intendano intraprendere un'attività in proprio, invitando i giovani imprenditori a seguire l'esempio di dedizione e professionalità rappresentate dai premiati.

Il presidente provinciale di 50&Più dott. Ferruccio Dardanello ed il vicepresidente nazionale dott. Franco Bonini, hanno poi sottolineato come il “Sistema Cuneo” in questi 80 anni abbia saputo innovarsi mantenendo vive le proprie tradizioni con quelle eccellenze e peculiarità che hanno fatto sì che la "Provincia Granda" diventasse un polo imprenditoriale tra i più rinomati e solidi d'Italia.

I premiati Confcommercio As.com. Monregalese sono stati assegnati per 40 anni di attività a Fabrizio Dho per l'Albergo del Commercio di Roccaforte Mondovì fraz. Norea; Paolo Marchisio per Salumeria Marchisio di Piazza Monteregale a Mondovì; Livio Rapallino per Pizzeria K2 di Via Langhe a Mondovì. È stato assegnato anche il premio per 25 anni di attività a Claudio Dho per Dho Abbigliamento di Via Beccaria a Mondovì.

Nelle settimane precedenti si era svolta anche la premiazione organizzata dalla Camera di Commercio di Cuneo per la "Fedeltà al lavoro" che ha visto premiati, per la territoriale As.com. Monregalese Alessandro e Paolo Gastaldi per Gruppo Gastaldi Assicurazioni a Mondovì; Angela Ferrando di Giulia S.n.c. di Via Chiesa Serra a Pamparato; Giuseppina Santià per Giusi Profumi di Via Sant'Agostino a Mondovì; Clelia Salvetti per Trattoria Salvetti di Via Coste a Paroldo.

A tutti i premiati va il ringraziamento di Confcommercio As.com Monregalese per l'impegno profuso nelle rispettive attività, il sostegno e la fiducia riposta negli anni nell'Associazione.