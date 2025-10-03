Piasco, strappato il cartellone con la poesia “Pensa agli altri” realizzato dai bambini della scuola primaria

Un gesto che ha turbato Piasco: nella notte ignoti hanno strappato il cartellone realizzato dai bambini della scuola primaria, esposto davanti all’edificio scolastico.

Lavoro che riportava la poesia “Pensa agli altri” del poeta palestinese Maḥmūd Darwīsh, accompagnata da barche colorate con la bandiera della Palestina. Un messaggio di pace e solidarietà, brutalmente distrutto.

La sindaca Stefania Dalmasso dopo l’episodio di vandalismo interviene con parole ferme: “Questa mattina abbiamo trovato un cartellone strappato. Non un cartellone qualunque: era quello esposto dai bambini delle elementari di Piasco davanti alla loro scuola, con la poesia ‘Pensa agli altri’ di Maḥmūd Darwīsh, poeta palestinese, accompagnata da tante barche disegnate, ognuna con la bandiera della Palestina”.

Sottolinea: “Qualcuno, durante la notte, ha deciso di distruggere questo messaggio di pace. Un gesto vile, che condanniamo con fermezza. Un gesto che non colpisce solo un lavoro scolastico, ma che ferisce l’intera comunità, i nostri valori, e soprattutto la sensibilità dei nostri bambini, che con spontaneità e impegno avevano voluto condividere un pensiero profondo e universale”.

Dalmasso ribadisce: “Un messaggio semplice e potente: anche quando siamo presi dalla nostra quotidianità, ‘pensa agli altri’. A chi è in difficoltà, a chi è in fuga, a chi non ha voce”.

Poi denuncia: “Strappare quel cartellone non è solo vandalismo. È un gesto grave, che colpisce un simbolo di umanità e il pensiero libero dei più piccoli. È un atto che non possiamo ignorare e che come amministrazione condanniamo con fermezza”.

La sindaca ringrazia i piccoli protagonisti: “Ai bambini e alle bambine va il nostro grazie. Avete dato una lezione a tutti noi. A chi ha compiuto questo gesto, rispondiamo con la cultura, il rispetto e il coraggio delle idee. Piasco è una comunità che non ha paura di pensare agli altri, a tutti gli altri, e continuerà a farlo. Piasco è un paese aperto, solidale, che non ha paura delle parole giuste. E noi, come amministrazione, continueremo a difenderle”.

Infine l’appello: “Per questo, invitiamo tutti i piaschesi ed esercizi commerciali a esporre davanti alle proprie case, finestre o vetrine la poesia ‘Pensa agli altri’. Un piccolo gesto collettivo, per dire che Piasco sta dalla parte della pace, della libertà e del pensiero. Sempre”.