Eventi | 03 ottobre 2025, 14:05

"Sguardi d'Arte" a Cuneo: tre secoli di pittura piemontese alla galleria ARTE+

Dal 3 al 26 ottobre una trentina di opere di maestri tra '800 e '900. Inaugurazione oggi 3 ottobre alle 18

&quot;Sguardi d'Arte&quot; a Cuneo: tre secoli di pittura piemontese alla galleria ARTE+

Inaugura oggi, 3 ottobre alle ore 18, presso la galleria d'arte ARTE+ a Cuneo in via Chiusa di Pesio 8 la mostra "Sguardi d'Arte", un'esposizione dedicata ai pittori piemontesi vissuti a cavallo tra Ottocento e Novecento. L'evento offre al pubblico l'opportunità di ammirare una selezione di circa trenta dipinti che raccontano la vivacità e la ricchezza della scena artistica piemontese di quel periodo.

Tra gli artisti presenti in mostra figurano nomi di grande rilievo: Giuseppe Alby, Evangelina Alciati, Lidio Ajmone, Giulio Boetto, Carlo Bossoli, Luigi Calderini, Lorenzo Delleani, Giovanni Depetris, Domenico Maria Durante, Alessandro Lupo, Cesare Maggi, Matteo Olivero, Leonardo Roda, Andrea Tavernier, Emilio e Filippo Vacchetti.

Le opere esposte testimoniano la varietà di stili e tematiche che hanno caratterizzato la pittura piemontese tra le due epoche, offrendo uno spaccato significativo dell'evoluzione artistica del territorio.

La mostra rimarrà aperta fino al 26 ottobre con i seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30. L'ingresso è libero.

redazione

