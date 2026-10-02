Ritorna il Cuneo Film Festival, appuntamenti in città il 10 e il 25 ottobre

Dopo alcuni anni di assenza ritorna il Cuneo Film Festival giunto alla sua 16° edizione, in occasione del Connessioni Festival per rappresentare il cinema come mezzo di comunicazione. Il Festival consente nuovamente di dare la possibilità di premiare il miglior cortometraggio/documentario 2026 e poter vivere le proiezioni al cinema. Il bando per la partecipazione è aperto da diversi mesi e sono stati raccolti oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia e stranieri e di ottima qualità.

I lavori affrontano diversi generi cinematografici e sono stati selezionati e valutati da un’attenta giuria di esperti e appassionati di cinema, continuando anche quest’anno ad aumentare la notorietà al di fuori del circuito cinematografico italiano. Il Cuneo Film Festival è patrocinato dalla Regione Piemonte, dal Comune di Cuneo e si svolge grazie al contributo della Fondazione CRC e Fondazione CRT, realizzato grazie alla collaborazione con la Consulta Giovanile di Cuneo e il Cuneo Comics. Il CFF – Cuneo Film Festival è un progetto cinematografico nato nel 2005, dall’Associazione Culturale ALL 4U, insieme ad un gruppo di appassionati di cinema e professionisti del settore provenienti da tutta la Regione Piemonte riuniti nella promozione della cultura attraverso i mezzi cinematografici, creando così una sezione interna all’Associazione Culturale ALL 4U Première – cinema, con l’intento di avvicinare il pubblico e i giovani al cinema. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo, dando vita a due importanti manifestazioni il “CuneoFilmFestival” nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare piccoli registi e attori con un concorso di cortometraggi e documentari a livello nazionale, nonché ospitando importanti attori e registi per trattare argomenti cinematografici, avvicinando maggiormente le persone al mondo del cinema. Il secondo progetto chiamato “Cinelab – il cinema a scuola, si sviluppa all’interno degli istituti scolastici della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di far partecipare gli alunni a piccoli incontri di cinema al fine di realizzare un cortometraggio. Il vincitore verrà premiato al “CuneoFilmFestival”. Nel 2013, grazie alla collaborazione con l’Associazione Palcoscenico, viene ideato lo spettacolo “Ciak, Sipario”, dedicato alle musiche da film e alla recitazione. Quest’anno il CFF ha una durata di 2 giorni, il 10 e 25 ottobre, e si svolgerà al cinema Monviso di Cuneo e il nuovo Esseci Auditorium.

La mattina del sabato 10 ottobre dalle ore 10, al cinema Monviso, verranno proiettati i corti e documentari selezionati. Si potranno visionare i migliori corti e documentari pervenuti sia italiani che stranieri. Ingresso libero. Il pomeriggio dalle ore 17, al nuovo Esseci Auditorium, sarà dedicato alla premiazione dei vincitori del CFF sezione cortometraggi e documentari e ad omaggiare un grande attore internazionale, Bud Spencer, in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa. Saranno presenti alcuni ospiti che racconteranno le loro esperienze con l’attore.

Marcello Vicini è nato il 21 settembre 1980 nelle terre selvagge della Romagna, a Cesena (FC). È diplomato all’istituto d’arte ed ha frequentato il DAMS di Bologna: da sempre appassionato di cinema e arte. Ha deciso di dedicarsi alla stesura del docu-romanzo “I fagioli comunque…erano uno schifo” che raccoglie oltre 70 interviste agli artisti più illustri del cinema che lavorarono a fianco della coppia Spencer/Hill. Marcello è anche autore e produttore della docuserie tratta dal suo libro “…e continuano a mangiare fagioli” con la regia di Daniel Mercatali e finanziato da una raccolta fondi tra i fan. Il progetto, con il messaggio corale contro il bullismo, vanta nel cast tanti artisti di fama internazionale come Enrico Vanzina, Jerry Calà, Ornella Muti, Naike Rivelli, Ottaviano Dell’Acqua, Nando Paone, la famiglia Zingarelli, Manuel de Blas e anche content creator del momento come VictorLaszlo88 e Mighty Pirate.

Ottaviano Dell'Acqua è un attore, stuntman e maestro d’armi italiano. Fratello di altri stuntman Arnaldo, Roberto, Alberto Dell'Acqua e Franco Dell'Acqua, proviene da una famiglia circense e ha interpretato alcuni film in compagnia dei fratelli, tra i quali Zombi 2. La sua carriera è molto lunga ed è un volto molto noto soprattutto per le sue tante partecipazioni in tanti film di Bud Spencer e Terence Hill. Una delle sue parti più note è quella di Gerry nel film Lo chiamavano Bulldozer di Michele Lupo, ma ha preso parte in tantissimi altri film come: I due superpiedi quasi piatti, Piedone, Uno sceriffo extraterrestre, Occhio alla penna, Chi trova un amico trova un tesoro e Banana Joe.

Alberto Baldisserotto è Project Manager di Arti Visive. Qualcosa lo accompagna da sempre, dai primi ricordi della sua infanzia ad oggi: il cinema di Bud e Terence che ha trasposto in comics. Fumettista, illustratore, grafico è fondatore del brand B&T Style Pictures e disegnatore della collana a fumetti prequel di 'Lo chiamavano Trinità…’., ha collaborato con Oliver Onions e Annibale Giannarelli. Collabora con Marcello Vicini nel progetto “…e continuano a mangiare fagioli” docufilm sul mondo di Bud Spencer e Terence Hill visto dal dietro le quinte. Ingresso è libero e gratuito La domenica 25 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Toselli, sarà presente lo spettacolo Ciak, Sipario dedicato alle musiche da film in collaborazione con l’Associazione Palcoscenico di Cuneo.

Quello che la manifestazione si propone di creare all’interno di uno scenario cinematografico, è una rappresentazione che abbracci più settori dello spettacolo quello teatrale e musicale tutto dal vivo, con una scenografia fatta di scene di grandi film proiettati sul grande schermo. Quest’anno lo spettacolo avrà una grande novità, vedrà l’intera esibizione realizzata con arrangiamenti specifici per i cori. L’obiettivo è dunque quello di avvicinare e sensibilizzare, in particolar modo il mondo dei giovani talenti alla musica e al teatro con l’ausilio del mondo cinematografico.

Talentuosi ragazzi, interpreteranno dal vivo le musiche con vari strumenti e reciteranno spezzoni di scene dei film. Importante collaborazione con l’Associazione Palcoscenico con la partecipazione di Alfredo Matera: pianoforte, Anna Petracca: direzione musicale. Con la partecipazione del Raphosody Pop Choir. La scenografia sarà caratterizzata da immagini cinematografiche e di spezzoni di film di animazione che scorreranno dietro di loro per creare così un turbinio di sensazioni visive e di ascolto nel pubblico partecipante. Parte del ricavato sarà donata all’Associazione Abio di Cuneo.