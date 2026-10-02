Roald Dahl & Quentin Blake in mostra a Cuneo: l'evento inaugurato con un nastro di cioccolato lungo 60 metri [FOTO E VIDEO]

Inaugurata oggi presso lo Spazio Innov@zione di Cuneo la mostra “Roald Dahl & Quentin Blake. Una Splenderrima Collaborazione”, promossa da CRC Innova (ente strumentale di Fondazione CRC) e ideata e curata dall’associazione culturale CUADRI ETS.

Il taglio del nastro è stato tutt'altro che scontato. Era infatti una tavoletta di cioccolato lunga 60 metri, per realizzare la quale sono stati utilizzati ben 200 chili di puro cioccolato fondente, servito oggi da una quarantina di studenti dell'Enaip di Cuneo e dell'Alberghero di Mondovì, in una collaborazione con Confartigianato e con Gli Amici del Cioccolato.

Un omaggio a Roald Dahl e al suo amore per il cioccolato.

Centinaia le persone accorse all'anteprima dell'evento. Tantissimi i bambini, che non potranno che restare affascinati dall'allestimento di una mostra davvero originale, pensata e studiata in ogni dettaglio.

Aperta fino al 25 aprile 2027, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Roald Dahl Museum and Story Centre di Great Missenden, con Quentin Blake, la Roald Dahl Story Company, Peter Harrington London, Salani Editore e Wingspan Productions.

Il progetto, realizzato con il contributo di Fondazione CRC e con il sostegno di Generali Cuneo, A.C.D.A., Bottero, Tesi Square e Confartigianato Cuneo, si avvale del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo.

ROALD DAHL E QUENTIN BLAKE: UN DIALOGO TRA PAROLA E IMMAGINE

L'esposizione ripercorre oltre trent'anni di lavoro comune tra due figure cardine della cultura e della letteratura per l'infanzia a livello internazionale. All'apparenza sembravano una coppia del tutto improbabile – Roald alto e loquace, Quentin più piccolo e silenzioso –, ma tra loro si creò fin da subito un'immediata e profonda sintonia.

Roald Dahl: Oltre a essere uno degli autori per ragazzi più amati al mondo, ha vissuto una vita rocambolesca: è stato una spia, un asso dell’aviazione, uno storico del cioccolato e persino un inventore di apparecchiature mediche. Con il suo umorismo irriverente, i neologismi surreali e la capacità costante di osservare il mondo dalla parte dei bambini, ha sovvertito i canoni della letteratura giovanile.

Oltre a essere uno degli autori per ragazzi più amati al mondo, ha vissuto una vita rocambolesca: è stato una spia, un asso dell’aviazione, uno storico del cioccolato e persino un inventore di apparecchiature mediche. Con il suo umorismo irriverente, i neologismi surreali e la capacità costante di osservare il mondo dalla parte dei bambini, ha sovvertito i canoni della letteratura giovanile. Quentin Blake: Tra i più celebri illustratori britannici contemporanei, noto per i suoi disegni vivaci, ironici e immediatamente riconoscibili, ha illustrato nella sua carriera oltre cinquecento libri ed è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Un'intesa nata nel 1976 e cresciuta nel tempo La loro collaborazione iniziò con una semplice stretta di mano nell’ufficio di un editore nel 1976, quando diversi libri di Dahl erano già stati pubblicati e illustrati da altri artisti. L'avvio con Il coccodrillo Enorme fu l'inizio inaspettato di un sodalizio destinato a durare ben quindici anni, fino alla scomparsa dello scrittore nel 1990, e a proseguire poi nel tempo fino ai giorni nostri.

Se nei primi due lavori (L'Enorme Coccodrillo e Gli Sporcelli) autore e illustratore lavorarono per lo più separatamente, fu durante la realizzazione de Il GGG che instaurarono quel dialogo creativo diretto destinato a definire l’identità visiva dell'intera opera di Dahl. Nonostante le diversità caratteriali, fu proprio questo fecondo contrasto e una lieve tensione artistica a rendere la coppia così affine: Blake stesso arrivò a paragonare Dahl a una sorta di GGG, un uomo imponente capace di mettere sogni nella testa dei bambini.

Dal canto suo, Dahl ha sempre sottolineato come siano state proprio le illustrazioni di Blake, più delle semplici descrizioni testuali, a dare vita definitiva e forma ai volti e ai corpi di personaggi iconici come il GGG, Agata Spezzindue, il signor Sporcelli e la Strega Suprema, rendendoli indimenticabili nell'immaginario dei lettori di tutto il mondo.

IL PERCORSO ESPOSITIVO: DENTRO L'UNIVERSO CREATIVO

Progettato per adattarsi agli ambienti dello Spazio Innov@zione, il percorso della mostra propone un viaggio a ritroso che parte dai libri e dai personaggi più noti per guidare il visitatore dentro il processo creativo dei due autori: dalle tecniche illustrative agli spazi di lavoro, fino alla dimensione più intima di Dahl, fatta di esperienze personali, osservazione della natura e fantasia.

SALA 1 – Quando due talenti si incontrano: la nascita di una collaborazione straordinaria

Ripercorre i primi passi del sodalizio, nato con L'Enorme Coccodrillo (ispirato ai ricordi africani di Dahl e reso da Blake una creatura teatrale dai denti esagerati) e Gli Sporcelli (nato dall'avversione dell'autore per le barbe), fino a raggiungere la piena maturità espressiva con Il GGG. In mostra spiccano prime edizioni rare (1978-1990) e due tavole originali provenienti dalla collezione Peter Harrington di Londra. L'esperienza è arricchita da installazioni scenografiche come l'incontro tra il GGG e la Regina, una panca a forma di Enorme Coccodrillo e lo spazio gioco nella tana di Furbo, il Signor Volpe.

SALA 2 – Disegnare, disegnare, disegnare: dentro il mondo creativo di Quentin Blake

Un'immersione nel lavoro dell'illustratore attraverso schizzi preparatori e bozzetti che svelano la ricerca del gesto perfetto dietro l'apparente immediatezza del suo segno. La sala mette in luce il confronto diretto tra autore e illustratore e offre al centro un grande tavolo da disegno dove visitatori di ogni età possono cimentarsi nel ricalco o nel disegno libero.

SALA 3 – La fabbrica dell’immaginazione

È il cuore immersivo e sensoriale dedicato all'universo di Willy Wonka. I visitatori attraversano un'installazione interattiva dotata di pulsanti, oblò, personaggi da attivare e profumi da scoprire. All'interno di tubi trasparenti che richiamano i macchinari della fabbrica sono esposte le sculture tridimensionali in edizione limitata di Robert Harrop. Arricchiscono la sezione la replica originale del bastone di Willy Wonka dal film del 2005 e un raro Biglietto d'Oro autografato dal cast del film del 1971.

SALA 4 – Gipsy House e il Writing Hut: dentro al mondo di Roald Dahl

L’ultima sala, un quarto ambiente aggiunto per questa mostra ai percorsi degli anni precedenti, conduce il visitatore nella dimensione più intima di Roald Dahl attraverso la ricostruzione concettuale del celebre Writing Hut. Questo piccolo capanno da giardino, costruito a Gipsy House — la casa di famiglia a Great Missenden dove lo scrittore visse per decenni —, era il rifugio dove Dahl si ritirava ogni giorno a scrivere al riparo da qualsiasi distrazione. È proprio all'interno di questo spazio protetto, rimasto quasi immutato per tutta la sua vita, che sono nati capolavori indimenticabili come Il GGG, Matilda e Le Streghe. Attraverso la scoperta del Writing Hut, la sala offre una prospettiva profonda sul suo metodo di lavoro, sui suoi rituali quotidiani e sulle fonti primarie della sua ispirazione. Il percorso rivela come il mondo narrativo di Dahl prendesse forma dall'osservazione del giardino di Gipsy House e dalla natura incontaminata delle Chiltern Hills, alimentandosi al contempo dei ricordi d'infanzia, del profondo legame con le sue origini norvegesi e della celebre passione per il cibo e il cioccolato. L'esperienza si completa con le proiezioni d'archivio di un'intervista rilasciata alla BBC nel 1982 e con la riproduzione di oggetti personali provenienti dalla collezione permanente del Roald Dahl Museum and Story Centre. Tra i dettagli apparentemente secondari ma divenuti ormai iconici spicca il celebre pavimento in linoleum del capanno: installato quasi per caso, è stato poi recuperato e reinstallato nel museo nel 2011 per ragioni conservative, ed è stato persino ripreso da Wes Anderson nel film Fantastic Mr Fox. Più che una semplice ricostruzione biografica, questa sezione invita il pubblico a guardare oltre la pagina scritta per scoprire come la straordinaria immaginazione di Dahl nascesse dal suo modo di vivere e osservare il mondo circostante.

UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI COLLATERALI

Ad arricchire l'esperienza di visita, la mostra propone un ampio calendario di eventi collaterali, laboratori didattici, incontri e attività tematiche dedicati alle scuole, alle famiglie e agli appassionati di letteratura e illustrazione. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su prenotazione.

Visite guidate per adulti: Un sabato al mese, i visitatori saranno condotti dai curatori alla scoperta della mostra. Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15 (prenotazioni su crcinnova.it a partire da lunedì 5 ottobre).

Un sabato al mese, i visitatori saranno condotti dai curatori alla scoperta della mostra. Il primo appuntamento è fissato per (prenotazioni su crcinnova.it a partire da lunedì 5 ottobre). Visite guidate per scuole e gruppi: Percorsi dedicati a cura di CUADRI ETS, su prenotazione dal martedì al venerdì (dalle 8.30 alle 15.30), studiati appositamente per le classi di ogni ordine e grado. Per informazioni e prenotazioni: spazioinnovazione@crcinnova.it

Percorsi dedicati a cura di CUADRI ETS, su prenotazione dal martedì al venerdì (dalle 8.30 alle 15.30), studiati appositamente per le classi di ogni ordine e grado. Per informazioni e prenotazioni: spazioinnovazione@crcinnova.it Letture ad alta voce per bambini (6-12 anni): Appuntamenti mensili in mostra, il sabato pomeriggio, dedicati ai grandi classici di Dahl, da La fabbrica di cioccolato a Matilde , Le streghe , Furbo, il signor Volpe e Il GGG .

Appuntamenti mensili in mostra, il sabato pomeriggio, dedicati ai grandi classici di Dahl, da a , , e . Rassegna cinematografica "Film per tutti": Proiezioni domenicali, a partire da dicembre presso lo Spazio Incontri, per vedere insieme i più celebri adattamenti cinematografici tratti dalle opere di Roald Dahl.

Proiezioni domenicali, a partire da dicembre presso lo Spazio Incontri, per vedere insieme i più celebri adattamenti cinematografici tratti dalle opere di Roald Dahl. Laboratorio speciale di cioccolateria: Un evento unico al Rondò dei Talenti in programma per domenica 17 gennaio 2027, dove bambini e accompagnatori potranno vivere un'esperienza tra creatività e degustazione guidati dal maître chocolatier Davide Comaschi, Campione del mondo di cioccolateria, ispirata alla magia della fabbrica di Willy Wonka.

Il calendario dettagliato, con tutte le date e le modalità di prenotazione dei singoli appuntamenti, sarà pubblicato nelle prossime settimane e sarà consultabile su crcinnova.it e fondazionecrc.it

ACCESSIBILITÀ ED ESPERIENZA IMMERSIVA

L'intero percorso espositivo è stato progettato con particolare attenzione all’inclusività e all'accessibilità universale:

Pannelli informativi con titoli in Braille .

. QR code audio per l'ascolto delle spiegazioni e delle descrizioni dettagliate di testi e opere.

per l'ascolto delle spiegazioni e delle descrizioni dettagliate di testi e opere. App digitali interattive e corner sensoriali adatti a un pubblico di ogni età.

INFORMAZIONI PRATICHE

Titolo mostra: Roald Dahl & Quentin Blake. Una Splenderrima Collaborazione

Roald Dahl & Quentin Blake. Una Splenderrima Collaborazione Sede: Spazio Innov@zione – Via Roma 17, Cuneo

Spazio Innov@zione – Via Roma 17, Cuneo Periodo di apertura: Dal 2 ottobre 2026 al 25 aprile 2027

Dal 2 ottobre 2026 al 25 aprile 2027 Ingresso: Gratuito

CRC INNOVA

CRC Innova srl – società strumentale della Fondazione CRC – nasce nel 2018 acquisendo i principi e i valori che dal 1992 costituiscono la bussola per l’attività della Fondazione CRC. CRC innova ha l’ambizione di presentarsi come finestra sull’innovazione in tutti i suoi aspetti, attraverso la promozione e la realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche e sociali in provincia di Cuneo. Per tutte le informazioni: https://crcinnova.it/

CUADRI ETS

CUADRI ETS è un’associazione culturale che promuove arte, innovazione e cultura urbana. Ha già realizzato tre mostre di grande successo per CRC Innova: “Charles M. Schulz. Una vita con i Peanuts”, “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” e “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”, con oltre 84.000 visitatori complessivi. Cura il Festival dei Luoghi Comuni, evento annuale che unisce incontri divulgativi, performance e laboratori per riflettere su stereotipi e sul mondo contemporaneo. Collabora con artisti e sviluppa progetti partecipativi e rassegne anche per altri enti e al di fuori dei confini regionali. Per maggiori informazioni: https://cuadri.it

The Roald Dahl Museum and Story Centre

Il Roald Dahl Museum and Story Centre è un ente benefico indipendente fondato nel 2001 da Liccy Dahl, vedova dello scrittore. Situato a Great Missenden, nelle Chiltern Hills, il Museo è stato inaugurato nel 2005 con l’obiettivo di promuovere la letteratura e la creatività attraverso la vita e l’opera di Roald Dahl.

Dal 2012 ospita la ricostruzione dell’interno del Writing Hut, lo studio nel quale Dahl scrisse le sue opere più celebri, insieme alla collezione di oltre 300 oggetti che ne componevano il microcosmo creativo.







