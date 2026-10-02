Taglio del nastro a Piozzo: via alla 33ª Fiera della Zucca, quest’anno è nazionale [FOTO E VIDEO]

Con il taglio del nastro del sindaco Sergio Lasagna ha preso ufficialmente il via oggi, venerdì 2 ottobre, la 33ª Fiera della Zucca di Piozzo, che da quest'anno può fregiarsi della qualifica di Fiera Nazionale. Un riconoscimento che segna un nuovo passaggio nella storia della manifestazione, cresciuta in oltre trent'anni fino a diventare uno degli appuntamenti più conosciuti del territorio.

L'inaugurazione è stata preceduta da un talk dedicato alla Fiera e al mondo della zucca, con gli interventi di esperti del settore e la diretta streaming per TargatoCn condotta da Renata Cantamessa. Al termine del confronto sono seguite le premiazioni e quindi il tradizionale taglio del nastro.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni. Erano presenti il senatore Giorgio Maria Bergesio, il consigliere provinciale Pietro Danna, il presidente della Pro Loco Fausto Amelio, rappresentanti delle Fondazioni bancarie CRC, CRT e BAM – Banca Alpi Marittime, oltre a Cristiano Carli in rappresentanza di Agrion. Numerosi anche i sindaci del territorio, presenti con la fascia tricolore.

Tra i riconoscimenti consegnati nel corso dell'inaugurazione, la tradizionale Zucca d'Oro è stata assegnata all'assessore regionale Paolo Bongioanni, al quale è stata inoltre consegnata una targa per il contributo al percorso che ha portato la manifestazione a ottenere, proprio da questa edizione, la qualifica di Fiera Nazionale.

Un riconoscimento è andato anche alla scuola primaria di Piozzo, ritirato dalle insegnanti insieme ai ragazzi per il progetto dedicato alla zucca.

Premiato anche Teo Musso, fondatore di Baladin, per i 40 anni dall'apertura della sua prima attività e la successiva prima birra. Un percorso che ha portato il marchio a una dimensione internazionale, con la birra distribuita oggi in 50 Paesi esteri.

Il cuore della Fiera resta però la zucca e la sua biodiversità. Sono oltre 650 le varietà che vengono esposte a Piozzo, differenti per forme, colori, dimensioni e caratteristiche e provenienti geneticamente da diverse parti del mondo. A illustrarne la varietà è anche il vicepresidente della Pro Loco Ferdinando Musso, fratello di Teo Musso.

La zucca, inoltre, non è soltanto un elemento da esposizione. La sua versatilità in cucina permette di utilizzarla tanto nelle preparazioni dolci quanto in quelle salate, con numerose ricette proposte durante la manifestazione. Dalla cucina tradizionale alle preparazioni più originali, anche il cibo rappresenta uno degli elementi centrali della Fiera.

Dal 2025 la zucca di Piozzo è inoltre Presidio Slow Food, un riconoscimento che si aggiunge alla storia e alla valorizzazione della coltivazione locale.

La manifestazione proseguirà fino a domenica 4 ottobre e punta a superare le 60 mila presenze registrate lo scorso anno. Un'affluenza particolarmente significativa per un paese di meno di mille abitanti, che anche quest'anno ha predisposto un'organizzazione rafforzata per accogliere il pubblico.

Il programma

Il programma entra nel vivo domani, sabato 3 ottobre, alle 9 con l'apertura del tradizionale Mercato della Zucca nel centro storico. Tornerà anche “Ra curt dër cusse”, il campo dedicato ai bambini, dove sarà possibile raccogliere, colorare e portare a casa la propria zucca di Halloween, con attività di truccabimbi.

Alle 11 spazio al pranzo a base di zucca nelle aree ristoro e nei locali del paese, mentre alle 15 è previsto un laboratorio gratuito di degustazione dedicato alle diverse varietà. Alle 19 la cena a base di zucca e fino alle 22 proseguirà lo street food.

Domenica 4 ottobre il Mercato della Zucca e “Ra curt dër cusse” riapriranno alle 9, insieme all'avvio del concorso fotografico “Metti la foto in zucca”. Alle 11 il pranzo, alle 15 un nuovo laboratorio gratuito di degustazione e alle 18 la premiazione del concorso. Alle 19 termineranno esposizione, mercato e campo per bambini, mentre fino alle 22 proseguirà l'ultimo appuntamento con lo street food.

Durante tutto il fine settimana saranno visitabili anche mostre fotografiche, esposizioni artistiche e appuntamenti culturali, oltre alle chiese e agli altri luoghi storici del paese.

«Abbiamo lavorato sulla sicurezza, sull'accoglienza e sugli spazi, senza perdere l'identità della nostra Fiera: le zucche, la biodiversità e un intero paese che lavora per accogliere chi viene a trovarci», sottolinea il presidente della Pro Loco di Piozzo Fausto Amelio.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito.