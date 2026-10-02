"Tra Eschilo e Trump": il Lions Club ha portato a Saluzzo l'antistoria dell'Occidente firmata Domenico Quirico

Mercoledì 30 settembre il Lions Club Saluzzo Savigliano ha avuto il piacere di avere come ospite il giornalista Domenico Quirico che ha presentato una parte della sua pièce teatrale “ Tra Eschilo e Trump. Un’antistoria dell’Occidente” nella splendida cornice del Monastero della Stella, messo gentilmente a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Dialogando con Tiziana Bonomo, esperta in comunicazione e membro dell’Associazione culturale Imago Mundi, Quirico ha fatto emergere quanto siano importanti i legami fra Oriente e Occidente in un continuo confronto fra passato e presente.

La serata a scopo benefico era aperta alla cittadinanza nell’ottica di promuovere iniziative di carattere culturale sul territorio.