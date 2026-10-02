Valle Varaita, domenica passeggiata “Sulla vio di toumin”

L’associazione San Maurizio e la Pro loco di Melle organizzanon una passeggiata denominata “Sulla vio di toumin”, l'antica strada mulattiera comunale percorsa dai contadini che producevano i toumin per recarsi a venderli al mercato di Melle.
La strada è stata recentemente ripulita dagli abitanti della zona e dotata di insegne stradali.
(Frassino, San Maurizio Borgata Vitoun)
L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle 9,30: ritrovo nella parte alta della borgata Lou Vitoun (Vittone) presso la casa di manh 'Anno, una delle inventrici del toumin. Alle 12,30 pranzo sotto l'Ala di Melle con polenta, salciccia, toumin.
La prenotazione per il pranzo è obbligatoria e deve essere effettuata ad uno dei seguenti numeri: Adelma (tel.338 8478525), Nadia (349 8205661), Gianpiero( 347 9311645).
Qualche amico si renderà disponibile per il recupero delle autovetture posteggiate presso la chiesa di San Maurizio o al Vitoun.
(Frassino, Borgata grande)