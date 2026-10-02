Fossano: tutto pronto per una ricca edizione numero 26 di "Coloratissimo autunno", presentata in municipio [VIDEO]

Quella che ci si appresta a vivere il prossimo weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre a Fossano sarà una rassegna numero 26 di “Coloratissimo Autunno”, ricca e che, seppur già rodata, riserverà alcune novità.

Intanto partiamo dai primi numeri: sono già 45 i produttori locali confermati che parteciperanno alla nuova manifestazione, in particolare allo spazio dedicato alle mostre mercato in piazza Dompè.

Poi, come ha commentato anche l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni (presente per l’occasione insieme all’omologo fossanese Giacomo Pellegrino, al sindaco padrone di casa Dario Tallone, al senatore Giorgio Maria Bergesio e al moderatore Emanuele Barra e i vari rappresentanti di Consiglio, Giunta e dell’associazionismo, tra cui la Strafossan della neo presidente Mirella Brizio) “sarà una stagione in cui il Piemonte, terra enogastronomica per eccellenza, reciterà un ruolo da protagonista con il 22% di prodotti originari delle nostre terre e più in generale con la cucina italiano patrimonio mondiale Unesco”. Sugli altri dati sempre da lui forniti: “A luglio abbiamo con orgoglio riscontrato un incremento turistico del 9,9% e risultiamo come Regione essere la prima a livello montano. Grazie alla Provincia la Regione sta ottenendo gli effetti positivi del suo traino”.

La due giorni ortofrutticola - gastronomica, presentata stamane nella classica Sala Rossa del Comune, che si terrà in piazza Dompé a Fossano, è stata ufficializzata anche con la presenza di tutti i vari attori protagonisti delle loro iniziative, insieme al Comune: Slow Food Fossano (con il responsabile della Condotta Slow Food Marco Barberis), Coldiretti Cuneo (con il segretario di zona Ivan Matteodo), Cia (Confederazione italiana agricoltori, con il responsabile fossanese Corrado Bertello), Ascom Fossano, Atl (Agenzia Turistica Locale del Cuneese, con il vice presidente Mariano Occelli), Campagna Amica, Confagricoltura Cuneo, Pro loco di Borgo Romanisio (con il presidente Manuel Asteggiano) , la CRF Cassa di Risparmio di Fossano (con in rappresentanza il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero), Provincia di Cuneo e Regione Piemonte (con il già citato assessore Bongioanni).

IL PROGRAMMA DI “COLORATISSIMO AUTUNNO 2026”

Il programma annunciato prevedrà sabato 10 ottobre alle 15 l’inaugurazione della mostra mercato dei prodotti del territorio con Coldiretti, Campagna Amica, Cia e Slow Food Fossano.

Sempre sabato, dalle 15 alle 20, la prima mostra mercato dei prodotti del territorio con Coldiretti, Campagna Amica, Cia e Slow Food Fossano.

Dalle 19 alle 23 cena con il percorso gastronomico “Sapori d’autunno” (con una vasta scelta fino a 15 portate), a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano. Alle 21.45 la grande serata danzante.

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Domenica 12 dalle 9 alle 18, invece, la seconda mostra mercato, show cooking del laboratorio del pesto, con degustazioni gratuite di prodotti tipici liguri (fino a esaurimento scorte- quest’anno sarà presente il Comune di Andora).

Dalle 11 alle 16 il pranzo del percorso “Sapori d’autunno”, a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano, alle 15.30 degustazione di frutta di stagione a cura di Coldiretti, in collaborazione con Onafrut. Alle 17 la classica asta benefica della frutta e verdura esposta, con fondi devoluti alla Caritas di Fossano.

Durante tutta la mostra mercato, mostra di frutta e verdura di stagione, laboratorio didattici legati alla terra e al miele, a cura di Slow Food Fossano. Poi una novità voluta da Coldiretti Cuneo e Campagna Amica, con “Armonie di frutta e miele”, con una degustazione guidata di frutta di stagione e miele , in collaborazione con ONAfrut e Aspromiele, domenica 11 ottobre, dalle 15.30 (per iscriversi alla degustazione è possibile scansionare il QR Code dei manifesti che indicano l’iniziativa). Infine un’area ludica con gonfiabili per bambini, offerta gratuitamente dalla banca CRF Cassa di Risparmio di Fossano. Domenica, dalle 7 alle 13, anche il mercatino dei piccoli animali.

LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI