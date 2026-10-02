Santo Stefano Belbo, al via la stagione autunnale degli incontri della Biblioteca Civica “Cesare Pavese”

Ripartono gli incontri letterari organizzati dalla Biblioteca Civica “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo, in collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese. Per la nuova stagione, la Biblioteca torna a portare la cultura in luoghi non convenzionali, grazie al coinvolgimento dei produttori vitivinicoli locali, che ospiteranno le presentazioni dei libri all’interno dei loro suggestivi spazi. Tornerà inoltre l’appuntamento con la “Serata Quizzone”, organizzata in collaborazione con la Biblioteca “Novello” di Bubbio.



Incontri con gli autori

Venerdì 23 ottobre alle ore 18.00 presso Tojo, cantina di giovani produttori santostefanesi in località Bauda 11, Elena Varvello presenterà il suo ultimo libro La vita sempre, edito da Guanda e finalista al Premio Campiello 2026, in dialogo con Chiara D’Aurizio, docente di lettere e storia, nonché referente della Biblioteca Civica G. Ghiosso di Piobesi d’Alba con cui l’incontro è organizzato. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, storie e destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, regalando personaggi indimenticabili.

L’evento, organizzato in collaborazione con la libreria L’ibrida Bottega di Torino, è gratuito. È gradita la prenotazione sul sito della Fondazione Cesare Pavese: https://fondazionecesarepavese.it/evento/la-vita-sempre-varvello/ .



Serata quizzone

Mercoledì 7 ottobre alle ore 21.00 presso la Biblioteca Civica “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo torna l’atteso appuntamento con le sfide della “Serata Quizzone”, format nato lo scorso anno come iniziativa mensile della Biblioteca “Novello” di Bubbio e proposto anche a Santo Stefano Belbo. Un’iniziativa pensata per chi ama mettersi in gioco e non smette mai di essere curioso: per partecipare ci si può iscrivere gratuitamente dal sito della Fondazione: https://fondazionecesarepavese.it/evento/quizzone-autunno-2026 .

Possono partecipare squadre da 2 a 5 componenti, dagli undici anni in su.

Di seguito la trama del libro e la biografia di Elena Varvello protagonista della presentazione del 23 ottobre 2026.

La vita sempre (Guanda) di Elena Varvello.

DA UNA GRANDE VOCE DELLA NARRATIVA ITALIANA

UN RACCONTO INDIMENTICABILE D'AMORE, DI LIBERTÀ E DI SPERANZA.

Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d’azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una «via di pezzenti», grandi occhi scuri e spalle esili ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell’impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie e destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio e ribellione, di desiderio di libertà.

La vita sempre è la storia della vita che tenta di resistere alla Storia. E che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d’amore.

Elena Varvello è nata a Torino, dove è docente presso la Scuola Holden. Ha pubblicato le raccolte di poesie Perseveranza è salutare e Atlanti. Con la raccolta di racconti L’economia delle cose (2007) ha vinto il Premio Settembrini e il Premio Bagutta Opera Prima, ed è stata selezionata dal Premio Strega. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La luce perfetta del giorno. Il secondo romanzo, La vita felice (2016), tradotto in numerosi Paesi, è stato uno dei libri di narrativa straniera più venduti in Gran Bretagna nel 2018. Nel 2020 è uscito Solo un ragazzo.