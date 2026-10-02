Saluzzo, una visita a Casa Cavassa e gli orari dei musei di tutto ottobre

In occasione della Famu - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo dell'11 ottobre - e della Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo -, i Servizi Educativi MusaKids propongono una divertente visita sensoriale di Casa Cavassa con laboratorio didattico alla scoperta di usi e costumi, gusti e sapori tra Medioevo e Rinascimento.

Il ritrovo è alle ore 16:00 presso la biglietteria di Casa Cavassa, in via San Giovanni 5 a Saluzzo. Il costo dell’iniziativa è di 5 euro a partecipante ed è rivolta a bambini da 5 a 10 anni.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail a musakids@itur.it o contattare il numero 329 3940334, anche via whatsapp.

Orari dei Musei Civici fino al 31 ottobre 2026

Fino al 31 ottobre 2026 gli orari di visita dei Musei di Saluzzo sono i seguenti:

La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e l’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo: lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La nuova esposizione permanente de "La fiera di Saluzzo" di Carlo Pittara: sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; la domenica e i giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Le visite guidate sui camminamenti perimetrali di ronda partono tutte le domeniche e giorni festivi alle ore 11, 15.30 e 17.30.

Il Museo Civico Casa Cavassa è aperto dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi possibilità di partecipare alle visite guidate della Casa Museo alle ore 11 e 16.30.

L’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica apre il sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La Casa Museo di Silvio Pellico accoglie invece i visitatori la domenica e giorni festivi dalle ore 14 alle 19, con visite accompagnate a cadenza oraria dalle 14 alle 18.

Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie.

Per ulteriori informazioni e costi è necessario scrivere a musa@itur.it o chiamare il numero 329 3940334.