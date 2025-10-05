A Mondovì il weekend “Diversimili”: teatro, sostenibilità e creatività per tutti

Un nuovo fine settimana ricco di proposte per la rassegna “Diversimili”, che continua a colorare Mondovì con attività aperte a tutte le età.

Si parte venerdì 10 ottobre alle 20.30 nella Sala Scimè di corso Statuto con “Giochiamo?”, una lezione di teatro ed espressione corporea per adulti e ragazzi curiosi di mettersi in gioco attraverso il linguaggio del corpo e dell’immaginazione.

Il programma prosegue sabato 11 ottobre alle 14.30 al Caffè Sociale della Stazione di Mondovì con “Più piatti volanti!”, laboratorio per adulti dedicato ai detersivi sostenibili, per scoprire insieme ricette semplici e rispettose dell’ambiente per la cura della casa.

Sempre sabato 11 ottobre, dalle 15 alle 17, l’Oratorio di Mondovì Carassone ospita “Una Tavola di Tutti i Colori”, laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni, tra ricette, colori e fantasia per imparare il valore della collaborazione e della condivisione.

La rassegna “Diversimili”, promossa da MondoQui con il patrocinio del Comune di Mondovì e il sostegno della Fondazione CRC, prosegue fino al 12 dicembre con laboratori, incontri e momenti di festa per tutta la comunità.

Per informazioni e prenotazioni: https://bit.ly/diversimili-laboratori-per-bambini oppure contattare Nicoletta al numero 3312347051.

Festa dei Popoli a Mondovì: sapori, musica e danze dal mondo

Domenica 19 ottobre, a partire dalle 12 in piazza Ellero a Mondovì, torna la Festa dei Popoli, appuntamento centrale della rassegna “Diversimili” dedicato all’incontro tra culture attraverso cibo, musica e convivialità. Il pranzo proporrà piatti e sapori provenienti da diversi Paesi, mentre il pomeriggio sarà animato da musiche, danze e attività per tutte le età. Prenotare entro venerdì 17 ottobre compilando il modulo online: https://forms.gle/ihDaQmw6n1M2E5mj7.