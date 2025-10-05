Ad Ormea torna “La Quercia del Myr”

Si avvicina la cerimonia di premiazione del prossimo 25 ottobre presso la Sala della Società Operaia a Ormea, nel corso della quale verranno annunciati i vincitori del Premio “La Quercia del Myr” 2025, che anche in questa IX edizione ha visto concorrere un gran numero di autori (oltre 130!) con opere edite e inedite di narrativa italiana per le tre sezioni in gara: Racconti, Romanzo edito e Romanzo Inedito.

Per ognuna di queste tre sezioni verrà indicato dalla Giuria Tecnica un vincitore e tra questi il vincitore assoluto del Premio “La Quercia del Myr” 2025.

Accanto alle opere in gara la Giuria del premio assegnerà come ogni anno importanti riconoscimenti a quattro ospiti d’onore di fama riconosciuta a livello nazionale e internazionale che nel corso del tempo hanno raccolto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico e che quest’anno sono: Bruno Baudissone per il Premio alla Carriera; Paolo Roversi per il Premio “Crime” dell’anno; Nino Costantino per il Premio Montagna e Seba Pezzani per il Premio Traduttore e porterà il proprio saluto il vincitore Assoluto dell’edizione 2024 del Premio “La Quercia del Myr” Nicola Valentini.

Durante la cerimonia, secondo tradizione, gli ospiti dialogheranno con i moderatori e organizzatori Bruno Vallepiano e Carlo Turco e verranno letti brani delle opere vincitrici da parte dell’attore Lello Ceravolo accompagnate dalle note della pianista Carla Bellini. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social della Associazione culturale Savin organizzatrice del Premio.

I partner del Premio

Il Premio “La Quercia del Myr” è organizzato dalla Associazione culturale Savin con il patrocinio del Comune di Roburent, della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo, dell’ATL Cuneese, la partnership del blog GialloeCucina.tv e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ormea.