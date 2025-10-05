"Cine per la terra" fa tappa anche a Motezemolo

Dopo l’ultima proiezione della stagione estiva, Cine per la Terra si arricchisce di un appuntamento frutto della collaborazione con “Settembre Cultura”, la rassegna organizzata dal Comitato di Valorizzazione di Castelnuovo che quest’anno fa tappa anche nel Comune di Montezemolo.

Quest’ultima serata, che chiude la programmazione del 2025, è stato ispirato dalla parola “Armonizzare” non solo perché il film è ambientato nel mondo musicale ma anche perché la necessità di armonizzare e connettere le diverse proposte culturali che si intrecciano fra Alta langa e comuni della Pedaggera è fra gli obiettivi perseguiti dall’associazione “Strada 661 - la Pedaggera”, che anima e realizza la rassegna.

Il film proposto per la serata è ambientato in Francia e racconta la storia di due fratelli: Jimmy e Thibaut. Entrambi non sanno l'uno dell'altro e, adottati da diverse famiglie, si ritrovano perché il quarantenne Thibaut, celebre direttore d'orchestra, necessita di un trapianto di midollo osseo e scopre così di avere un fratello consanguineo. Diversi per carattere ed estrazione sociale, i due impareranno a conoscersi e a volersi bene, uniti dalla passione per la musica. Jimmy ha l'orecchio assoluto e Thibaut lo spinge a dirigere la banda musicale nella quale suona il trombone. La banda e l’orchestra diventano il simbolo di una contrapposizione e una diversità di stile che può incontrarsi solo dopo essersi liberati dai pregiudizi, "armonizzare" con apparente naturalezza elementi eterogenei .

In occasione della serata verranno presentati anche i progetti in cantiere per il prossimo anno, l’associazione sta lavorando alla programmazione della stagione 2026 ed è aperta a chiunque voglia offrire la propria collaborazione, i propri suggerimenti per realizzare i futuri appuntamenti.