Gli alunni di Camerana e Monesiglio alla scoperta della vendemmia

Tempo di vendemmia anche all'Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto. La scuola dell’Infanzia di Camerana e i plessi di Primaria di Camerana e Monesiglio si sono recati in visita alle cantine Magliano, in località Boschetto, a Monesiglio.

I bambini hanno, prima vendemmiato nei filari; poi si sono cimentati nella pigiatura dell’uva con le mani. In seguito, sono stati accompagnati nell’area di produzione del vino, dove hanno potuto osservare da vicino le moderne attrezzature per la trasformazione dei grappoli. Qui, i titolari dell’azienda hanno illustrato ai bambini i vari passaggi, spiegando anche come si è evoluta nel tempo la produzione vitivinicola.

L’uscita didattica è stata molto apprezzata, sia dagli alunni, sia dalle insegnanti. Un sentito ringraziamento a Giovanni e Marco Magliano per l’interessante attività proposta e offerta ai bambini.