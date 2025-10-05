L'artista Enzo Mastrangelo si cala dalla facciata della Maddalena di Alba tracciando "La linea del tempo" [FOTO E VIDEO]

Tutti col naso all’insù e col fiato sospeso gli spettatori albesi e turisti da ogni dove assiepatisi a seguire l’evoluzione della rocambolesca performance con la quale ieri, sabato 4 ottobre, alle 17.30 il pittore del Palio degli Asini 2025, l’artista albese Enzo Mastrangelo, mattone dopo mattone, si è arrampicato sulla facciata della chiesa barocca della Maddalena di Alba per stendere con un grande pennello la sua bianca “linea del tempo”.

La spettacolare prestazione, che ha avuto già un analogo illustre precedente nel 2011 con la Mole Antonelliana a Torino, oltre ad essere considerata di fatto il momento clou che prelude alla 95^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba, ha anche inaugurato la mostra personale di Mastrangelo allestita all’interno del coro della Maddalena e visitabile fino all’8 dicembre.

Tra le autorità presenti all’evento, il sindaco della città di Alba Alberto Gatto, l’assessore alla cultura Caterina Pasini, il presidente della Giostra delle Cento Torri Luca Sensibile. Commento sonoro al clarinetto, per accompagnare le diverse fasi della performance, il Tre Lilu Piero Ponzo.

La conduzione dell’intero evento affidata al giornalista Roberto Fiori.