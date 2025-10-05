A Faule la 29ª Festa della Bagna Caöda: tra sapori d’autunno, musica e tradizione

Dal 9 al 14 ottobre e con un appuntamento speciale domenica 19 ottobre, dedicato alla celebrazione religiosa, Faule si prepara a celebrare la sua tradizione più gustosa con la 29ª edizione della Festa della Bagna Caöda rigorosamente servita nel tradizionale ‘fujut’ di terracotta per preservarne il sapore e il calore.

La specialità locale, prodotta secondo la ricetta tradizionale e il disciplinare depositato in Camera di Commercio di Cuneo, sarà protagonista di una settimana ricca di eventi gastronomici, culturali e di intrattenimento per tutte le età.

L'evento è stato presentato le scorse settimana a Cuneo in Atl alla presenza degli amministratori di Faule con la sindaca Chiara Boretto alla presenza dell'assesssore regionale Paolo Bongioanni della presidente dell'Atl Cuneo Gabriella Giordano e dei rappresentanti della Pro Loco e degli amministratori locali dai membri dell'Accademia della Bagna Caöda di Faule

Il programma dell'edizione 2025 è ricco e si aprirà giovedì 9 ottobre al TerLab, il Centro Didattico del Parco del Monviso. Saranno sei giorni di festa con eventi enogastronomici che celebreranno la Bagna Caöda e i prodotti locali.

L'edizione 2024 ha servito oltre 10.000 pasti, un successo che testimonia l'importanza dell'evento.

Una delle principali novità è il riconoscimento regionale di Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.) per la Bagna Caöda di Faule.

Come ha dichiarato l'Assessore Regionale Paolo Bongioanni, "un riconoscimento importante che conferisce ulteriore pregio a questo piatto tipico che affonda le sue radici nella storia".

Un'altra novità è l'assegnazione del marchio De.Co. (Denominazione Comunale) al Biscotto di Faule, nato da un concorso locale.

Durante la festa verrà anche siglato un Patto di Amicizia con la città di Calosso (AT), che sarà ospite insieme a delegazioni francesi di Arles con l’Association Santonier e la Confrérie du Riz. Lo ha annunciato il sindaco di Faule, Chiara Boretto: “Nella serata dell’inaugurazione vogliamo valorizzare la nostra Bagna Caöda. Quest’anno, infatti, il piatto simbolo della tradizione locale ha ottenuto il riconoscimento Pat (Prodotto agroalimentare tradizionale) da parte della Regione. Un elemento in più che dà valore alla nostra Bagna Caöda. A breve, - ha aggiunto Boretto, - verranno riconosciute anche le De.Co., le denominazioni comunali, sia per la sia per Bagna Caöda che per il biscotto di Faule. Cerchiamo di valorizzare sempre più il nostro territorio e i nostri prodotti - ha proseguito la sindaca ricordando che - saranno presenti anche gli amici della Confraternita del riso francese, con cui lo scorso anno abbiamo stretto un gemellaggio”.

Per questa edizione, invece, è in programma un nuovo ‘gemellaggio di gusto’ con il paese di Calosso nelle colline Astigiane e i suoi vini. “Abbiamo cercato di creare un abbinamento fra la nostra Bagna Caöda e il loro vino, in particolare il Calosso Doc, uno dei prodotti più rappresentativi del loro territorio», ha sottolineato Boretto, aggiungendo che «è bello poter unire i sapori, creare connubi tra cibi diversi, ma soprattutto vedere territori anche lontani che si avvicinano e danno vita a nuove amicizie”.

Marco Alemanno da due mesi alla guida della Pro Loco di Faule: “Lo scorso anno è nata l’Accademia della Bagna Caöda di Faule, con l’obiettivo di valorizzare ancora di più il nostro prodotto e la nostra festa. Per la 29ª edizione mi sono rimesso a disposizione, dopo essere già stato presidente della Pro Loco alcuni anni fa. Tengo molto a questa manifestazione, che rappresenta la festa del nostro paese. Raccolgo il testimone da Danilo Fenoglio, portando avanti una tradizione che il prossimo anno festeggerà i 30 anni, con l’augurio, insieme a tutti i soci della Pro Loco, che questa edizione possa avere lo stesso successo delle precedenti”.

Dell’Accademia della Bagna Caöda di Faule fa parte anche l’ex sindaco del paese, Giuseppe Scarafia, che si è molto prodigato nel 2024 per la sua realizzazione: “L'Accademia in collaborazione con Comune e la Pro loco assegnerà il Fujot d'oro al Forte di Bard perché ha collaborato per la promozione e diffusione della nostra Bagna Caöda”.

Giovedì 9 ottobre la festa prende il via alle 18.30 al TerLab, nel Parco del Monviso, con l’inaugurazione ufficiale condotta da Sonia De Castelli. Tra gli ospiti, rappresentanti del Forte di Bard, del Comune di Calosso, dell’Association Santonier e della Confrérie du Riz d’Arlés. L’Assessore all’Agricoltura e Turismo Paolo Bongioanni interverrà per consegnare il prestigioso riconoscimento PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) alla Bagna Caöda di Faule. Seguiranno l’assegnazione del 20° Piat d’Oro da parte dell’Accademia della Bagna Caöda e le De.Co. comunali ai prodotti tipici locali. La serata prosegue con la presentazione della mostra “Artisti in mostra” e si conclude con il taglio del nastro. Alle 19.30, nella Vecchia Distilleria, è in programma la cena con la Bagna Caöda, seguita alle 21 da una serata danzante con l’orchestra Sonia De Castelli.

Venerdì 10 ottobre l’appuntamento gastronomico si conferma alle 19.30, accompagnato dall’apertura delle mostre e dalla musica dell’orchestra “I Roeri”.

Sabato 11 ottobre si apre con una passeggiata nell’area naturalistica Fontane, nel Parco del Monviso, seguita dall’apertura delle mostre e dalla consueta cena con la Bagna Caöda. La degustazione “Vini & Bagna Caöda” sarà guidata dall’enologo Lorenzo Tablino, mentre la serata danzante sarà animata dall’orchestra “Italo Beat” con la conduzione di Michel Capuano.

Domenica 12 ottobre trasforma il paese in un vivace mercato all’aperto: artigianato, prodotti tipici, escursioni in trenino, raduno di auto e moto storiche, tiro con l’arco per grandi e piccini, escursioni in bici e a piedi. I pasti con la Bagna Caöda scandiscono la giornata, alle 12.30 e alle 19.30, mentre alle 21 è prevista la serata danzante con l’orchestra “Luca Panama”.

Lunedì 13 e martedì 14 ottobre la festa continua con giochi per bambini, apertura delle mostre, cene con la Bagna Caöda e serate danzanti con le orchestre “Luigi Gallia” e “Elena Cammarone”, quest’ultima per la grande chiusura della manifestazione.

Infine, domenica 19 ottobre, alle 18, la S. Messa solenne celebrerà i Corpi Santi, chiudendo simbolicamente le celebrazioni.

I pasti sono self-service, senza necessità di prenotazione, con possibilità di riservare posti per gruppi numerosi e servizio d’asporto. La serata danzante è gratuita per chi cena nei locali, mentre il Luna Park Valetti assicura divertimento per tutti nei giorni della manifestazione.

Non mancheranno intrattenimento e attività per tutti: serate musicali, balli, escursioni in bici e canoa, passeggiate nella natura. La domenica le vie del paese si animeranno con bancarelle di artigianato e prodotti tipici, raduni di auto e moto d'epoca, e un'area dedicata al tiro con l'arco.

TUTTO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA 29ª FESTA DELLA BAGNA CAÖDA DI FAULE

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2025

Ore 18.30 – Inaugurazione della 29ª Festa della Bagna Caöda presso TerLab (Parco del Monviso).

Presenta la serata Sonia De Castelli.

Ospiti: il Forte di Bard, il Comune di Calosso, l’Association Santonier e la Confrérie du Riz d’Arlés.

PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale): prestigioso riconoscimento della Regione Piemonte alla Bagna Caöda di Faule – intervento dell’Assessore all’Agricoltura e Turismo Paolo Bongioanni.

Assegnazione del 20° Fujot d’Oro a cura dell’Accademia della Bagna Caöda di Faule.

Assegnazione De.Co. comunali ai prodotti tipici di Faule.

Presentazione “Artisti in mostra” presso il Parco del Monviso (TerLab), espone Marino Galizio .

Interventi delle autorità.

Taglio del nastro.

Ore 19.30 – Presso la Vecchia Distilleria (ampio locale riscaldato): Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21 – Serata danzante con l’orchestra Sonia De Castelli.

VENERDÌ 10 OTTOBRE 2025

Ore 19 – Apertura mostre presso il Parco del Monviso.

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21 – Serata danzante con l’orchestra “I Roeri”.

SABATO 11 OTTOBRE 2025

Ore 16 – Passeggiata presso l’area naturalistica Fontane, nel Parco del Monviso.

Ore 18 – Apertura mostre presso il Parco del Monviso.

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Conduce l’enologo Lorenzo Tablino (degustazione “Vini & Bagna Caöda”).

Ore 21 – Serata danzante con l’orchestra “Italo Beat”.

Conduce Michel Capuano.

DOMENICA 12 OTTOBRE 2025

Ore 8 – Per le vie del paese: artigianato, equiparature e prodotti tipici.

Per info: Cuneo Manifestazioni – Beppe Dutto cell. 348.3167773.

Apertura mostre presso il Parco del Monviso.

Per tutta la giornata:

Escursione naturalistica in trenino.

Area “Fontane” del Parco del Monviso.

Raduno auto e moto storiche.

Tiro con l’arco per grandi e piccini (dagli 8 anni in su) in collaborazione con gli Arcieri Tetta Bacchetta – Csain Cuneo.

Escursioni in bici e a piedi.

Ore 12.30 – Pranzo con la Bagna Caöda.

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21 – Serata danzante in compagnia dell’orchestra “Luca Panama

LUNEDÌ 13 OTTOBRE 2025

Ore 15.00 – Giochi bimbi.

Ore 19.00 – Apertura mostre presso il Parco del Monviso.

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21 – Serata danzante con l’orchestra “Luigi Gallia”.

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025

Ore 19 – Apertura mostre presso il Parco del Monviso.

Ore 19.30 – Cena con la Bagna Caöda.

Ore 21.30 – Serata conclusiva della festa con la grande orchestra “Elena Cammarone”.

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Ore 18. – Messa solenne in onore dei Corpi Santi.

Informazioni utili:

I pasti sono self-service, non è necessaria la prenotazione.

Per i gruppi numerosi è possibile riservare il posto a tavola.

Durante tutti gli appuntamenti gastronomici: menù self-service e servizio di asporto.

Serata danzante gratuita se si cena nei locali.

Nei giorni della manifestazione divertimento assicurato con il “Luna Park” Valetti.