Comune di Cuneo, giovedì online il nuovo sito istituzionale

Giovedì 9 ottobre mattina sarà attivo il nuovo sito istituzionale del Comune di Cuneo, accessibile dal consueto indirizzo www.comune.cuneo.it.
L'amministrazione comunale avverte che durante le operazioni di migrazione potrebbero verificarsi temporanee anomalie di funzionamento, come pagine non immediatamente visibili o errori 404. I disagi dovrebbero risolversi autonomamente nell'arco di poche ore.
Nella stessa giornata di giovedì sarà diffuso un comunicato stampa dettagliato con tutte le informazioni e le novità del rinnovato portale digitale del Comune.