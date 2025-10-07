Dal carcere escono cose buone: Panaté premiata da Fondazione CDP e Intesa Sanpaolo per l’innovazione sociale

Panaté srl Società Benefit, nata a Cuneo nel 2019 per trasformare il carcere in un luogo di formazione, lavoro e futuro, ha conquistato il 2° posto al Premio Innovazione Sociale 2025, promosso da Fondazione CDP e Intesa Sanpaolo.

Il premio valorizza le realtà che coniugano impatto sociale e sostenibilità economica e riconosce a panaté un modello unico in Italia di economia carceraria sostenibile, capace di unire formazione, occupazione e inclusione in un ecosistema che genera valore per detenuti, imprese e comunità.

La missione di panaté è costruire un modello di filiera integrata, in cui attori con competenze diverse – cooperative sociali, enti di formazione, imprese, istituzioni penitenziarie e pubbliche – lavorano insieme per un obiettivo comune: fare del lavoro in carcere uno strumento di rieducazione, reinserimento e trasformazione sociale.

Questo approccio dà vita a un ecosistema all’avanguardia, basato su:

- formazione professionale all’interno degli istituti penitenziari;

- laboratori di panificazione gestiti da cooperative sociali che offrono occupazione regolare;

- distribuzione di prodotti artigianali di alta qualità destinati al mercato horeca e food service;

- reti di imprese che sostengono i percorsi di reinserimento oltre il carcere.

Ogni nuovo laboratorio genera un circolo virtuoso: crescita produttiva, nuove assunzioni, inclusione sociale e cambiamento culturale.

Attualmente panaté è attiva con laboratori di panificazione nelle carceri di Cuneo, Fossano, Torino, a Magliano Alpi,(laboratorio esterno in cui lavorano detenuti ed ex detenuti i continuità lavorativa a fine pena), con quattro nuove aperture previste entro il 2026. I prodotti, destinati al mondo horeca e food service, uniscono eccellenza artigianale e valore sociale, dimostrando che davvero dal carcere escono cose buone.

Questo riconoscimento consolida anche il percorso avviato da panaté con l’Associazione Articolo 27, nata per diffondere e rafforzare il modello in una rete più ampia. Ispirata all’articolo 27 della Costituzione, l’associazione promuove una visione innovativa del sistema penitenziario: non più solo luogo di pena, ma spazio di lavoro, formazione e ripartenza.

l’Associazione Articolo 27 rappresenta un punto di raccordo tra istituzioni, imprese e società civile, con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura di fare impresa in carcere generando valore condiviso dentro e fuori le mura.

«Questo riconoscimento – dichiara Davide Danni, CEO e founder di panaté – non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a crescere e a rafforzare una rete che unisce imprese, istituzioni e società civile. Il nostro sogno è che un giorno dire carcere significhi dire lavoro.»

Con questo premio, panaté consolida il proprio ruolo come modello replicabile e scalabile che può rivoluzionare il sistema penitenziario italiano, integrando impresa, inclusione e innovazione sociale per contribuire a una società più giusta e sostenibile.