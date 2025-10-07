Gestire gli eventi culturali: ad Alba un corso gratuito per disoccupati

Sono già aperte le candidature a Gestione di eventi culturali, il nuovo corso di Apro Formazione in collaborazione con il Dragonfly Music Studio di Filippo Cosentino.

Nel percorso, che è gratuito e rivolto ai disoccupati (il corso è in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da parte degli enti competenti), saranno approfonditi gli argomenti e le materie necessarie per poter gestire un evento culturale: dai principi e processi che guidano l'intera fase produttiva alla normativa dello spettacolo e degli eventi, materia fondamentale per poter realizzare eventi sicuri e rispettosi della normativa vigente anche in materia contributiva, fino ai temi del diritto d'autore e del marketing.

L’insegnamento è affidato a professionisti di comprovata esperienza e prevede lezioni frontali, casi studio, testimonianze e uno stage con training-on-the–job in azienda.

“Il corso permette di formare nuove professionalità che potranno operare sul territorio aiutandolo nel proporre un'offerta sempre più competitiva, allargando al contempo il tessuto imprenditoriale in ambito culturale – commenta il produttore e fondatore del Dragonfly Music Studio Filippo Cosentino –. Secondo i più recenti studi, in Italia il valore aggiunto e l'occupazione del sistema produttivo culturale su base annua si attestano su un valore poco superiore al 3%, con picchi al 5,5%. Con un mercato turistico sempre in crescita, è fondamentale formare addetti in grado di gestire ogni necessità nel modo più professionale possibile”.

Il corso “Gestione di eventi culturali” inizierà entro la fine dell’anno, avrà una durata di 300 ore comprensive di stage e sarà completamente gratuito per i disoccupati poiché Apro Formazione, grazie al suo know-how progettuale, lo ha inserito nel programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

I corsi dell’offerta formativa GOL sono completamente gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del PNRR e offrono l’opportunità di acquisire nuove competenze utili per il reinserimento in diversi ambiti del tessuto produttivo del territorio quali tech, digital, meccanica, automazione, enogastronomia, turismo e servizi aziendali, distinguendosi per varietà e qualità dei percorsi formativi.

Ogni anno sono circa 500 gli utenti in cerca di occupazione che si avvalgono dei servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro di Apro Sal e dei corsi GOL di Apro Formazione.

Le iscrizioni al corso Gestione eventi culturali e agli altri corsi di Apro sono già aperte: l’invito è quello di affrettarsi in quanto il programma GOL terminerà a fine anno e la partenza delle ultime edizioni è prevista entro novembre 2025.

Per info e candidature: https://store.aproformazione.it/home/22164-gestione-eventi-culturali.html; 0173.284922 - WhatsApp: 329.4398227 - informa@aproformazione.it.



