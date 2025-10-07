Savigliano, festa con i nonni e attività sulla pace al nido comunale

Generazioni diverse, unite da libri, storie e racconti. In occasione della Festa dei nonni, giovedì scorso l'asilo nido comunale ha ospitato “NonniLibri, LibriNonni”, una grande festa con i libri per nonni e nipoti 0-6 anni.

Vi hanno preso parte i piccoli del “Peter Pan” insieme a quelli dei servizi all'infanzia di Oasi Giovani: il babyparking “Marameo”, ed i micronidi “Mignolo”, “Merlino” e “Cravarezza”.

Si tratta dell’azione che dà ufficialmente il via al progetto “Leggendo si cresce”, iniziativa realizzata con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, che vede Oasi Giovani come capofila e la collaborazione delle biblioteche di Savigliano, Genola e Cavallermaggiore, l’odv Il fiore della vita, l’odv In cortile e l’associazione Amici della biblioteca.

I bimbi del “Peter Pan” e dei servizi all’infanzia di Oasi sono stati coinvolti in un'iniziativa congiunta anche il giorno successivo. Venerdì mattina, le educatrici hanno proposto una simbolica attività sull'importanza della pace, con bandiere colorate e musiche a tema, per esprimere solidarietà con quanto sta accadendo a Gaza. "Un momento semplice – spiegano dalle strutture – che ha di fatto coinvolto tutti i bambini 0-3 anni di Savigliano".