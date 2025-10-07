Nuova data per la selezione italiana della Coupe d’Europe de la Pâtisserie 2026

Il Club Italia della Coupe du Monde de la Pâtisserie annuncia ufficialmente la nuova data per la selezione italiana, tappa obbligatoria per comporre la squadra che rappresenterà l’Italia alla Coupe d’Europe de la Pâtisserie 2026, in programma il 19 e 20 gennaio 2026 a Parigi. Tale competizione continentale decreterà le compagini che accederanno alla Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione, prevista nel gennaio 2027.
La selezione nazionale avrà luogo giovedì 23 ottobre 2025 presso CAST Alimenti, a Brescia, sede del Club Italia e centro d’eccellenza della formazione pasticcera italiana.
La competizione si terrà in forma individuale ed è aperta a tutti i professionisti italiani. I candidati potranno scegliere di partecipare in una o più delle seguenti quattro categorie: Pièce artistica in zucchero con entremets al cioccolato, Pièce artistica in cioccolato con dessert al piatto da ristorazione, Pièce artistica in cioccolato con torta gelato e Scultura in ghiaccio con torta gelato
A ogni prova verrà assegnato un punteggio; i tre concorrenti con il punteggio complessivo più alto (calcolato sulla somma delle prove sostenute) comporranno la squadra nazionale italiana per la Coupe d’Europe. In caso di qualificazione agli europei, saranno loro a rappresentare l’Italia alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027.
Una giuria tecnica e super partes, definita dal Club Italia presieduto da Alessandro Dalmasso, valuterà esclusivamente la degustazione, l’esecuzione tecnica e la resa estetica delle pièce.
Regolamento completo e modulo di iscrizione disponibili su: www.coppadelmondopasticceria.com