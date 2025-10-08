VISIONARIA a Bra: la danza d’autore e il tango argentino si incontrano a Palazzo Traversa

Sabato 18 ottobre, alle ore 17, nelle sale storiche di Palazzo Traversa a Bra, si terrà un evento-incontro inedito tra la danza d’autore contemporanea e il tango argentino, con la quarta edizione di VISIONARIA – Azioni performative di drammaturgia contemporanea.

Il nuovo progetto ideato e diretto da Monica Secco, coreografa e performer di rilievo internazionale, ha dunque un nuovo appuntamento dal titolo evocativo: ATTO#4 Tra la pelle.

Il suggestivo Palazzo Traversa, museo civico di archeologia, storia e arte, per l’occasione si trasformerà in un teatro diffuso. Le stanze diventeranno palcoscenico per performance site-specific in cui corpo, spazio e narrazione si intrecciano in un’esperienza immersiva e sensoriale. Il pubblico sarà guidato attraverso quadri danzati ispirati all’estetica del tango argentino, rivisitata con il linguaggio della nuova danza. Questa quarta edizione pone al centro una indagine sulle relazioni con uno sguardo verso l’invisibile, l’infinito, e la percezione: un dialogo sottile dalla pelle. Un’esperienza di relazione trasformativa, dove il movimento diventa uno strumento per esplorare l’empatia, la fiducia e la collaborazione, un’indagine su come i codici del tango argentino possono trovare un incontro con l’espressività ed estetica contemporanea.

Direttrice artistica dell’evento e autrice delle coreografie, Monica Secco è una figura di riferimento nel panorama della danza contemporanea italiana. La sua ricerca esplora l’invisibile, ridefinendo i confini tra le arti performative. Fondatrice del centro di ricerca coreografica Artemovimento, a Torino ha curato progetti innovativi come Insoliti – Festival internazionale di danza contemporanea e vinto nel 2017 il Progetto Europeo Performaction. Con VISIONARIA, Secco propone una drammaturgia del corpo che non racconta, ma evoca, emoziona, tocca “tra la pelle”.

Al centro dell’edizione 2025 c’è Tanz Tango, progetto artistico e formativo nato dall’incontro tra Monica Secco e Ruggero Meirone, che fonde il tango argentino con la danza espressiva contemporanea. Un percorso riconosciuto dal Conseil International de la Danse (UNESCO), dove il movimento diventa strumento di empatia, ascolto e trasformazione. Il risultato è una riflessione coreografica sulla relazione e sulla percezione, capace di avvicinare le nuove generazioni al tango attraverso un linguaggio attuale.

L’evento avrà inizio alle 17, con un percorso itinerante tra le sale del Palazzo Traversa. In scena il Balletto Tanz Tango con due performance, "Mirada Groove", coreografia di Monica Secco con assistenza di Ruggero Meirone e “Tra la pelle", un duetto firmato da Monica Secco e Ruggero Meirone.

A seguire, sarà presentato il libro "Tango, la danza sconfinata" di Elisa Guzzo Vaccarino, filosofa e una delle voci più autorevoli della critica di danza in Italia.

I performer della serata saranno Monica Secco, Ruggero Meirone, Gianluca Moro, Chiara D’Ingeo, Martina D’Oro, Ilenia Pantè, Veronica Danielli, Silvia Brusco, Paolo Fiorito e Stefania Branetti.

Produzione, organizzazione e comunicazione Artemovimento – Centro di ricerca coreografica.

Patrocinio del Comune di Bra, con il sostegno di Enoteca Mondovino, l’appoggio di FaiTango. Fotografo ufficiale Guido Savant. Info: ASD Artemovimento APS Via Bava, 18 – Torino 011/837451

info@artemovimento.org

www.artemovimento.org

www.monicasecco.com

https://www.facebook.com/artemovimento.coreografica/

https://www.instagram.com/artemovimento.contemporanea/

https://www.instagram.com/visionaria_event/