Attualità | 09 ottobre 2025, 13:30

San Michele Mondovì, messa in sicurezza del versante di via Fontana: in arrivo oltre 1 milione di euro dalla Regione

Il progetto è stato inserito nel piano regionale per le opere pubbliche e difesa del suolo

Saranno utilizzati per il consolidamento del versante di via Fontana i soldi che la Regione Piemonte ha previsto di destinare al Comune di San Michele Mondovì per gli interventi inseriti nel piano per le opere pubbliche e difesa del suolo, che ha ricevuto il via libera dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. 

Sono 13 interventi previsti dalla Regione di mitigazione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di oltre 25 milioni di euro, due in provincia di Cuneo: a Ormea - circa 6 milioni - per la messa in sicurezza del torrente Armella (leggi qui) e circa 1 milione e 574 mila euroa San Michele. 

"Abbiamo accolto con gioia la notizia - dice il sindaco, Daniele Aimone - ora attendiamo ovviamente il termine  effettivo dell'iter per l'assegnazione del contributo. Siamo grati alla Regione e agli enti preposti perché si tratta di un intervento importantissimo per il nostro paese e al quale abbiamo lavorato, grazie agli uffici comunali e ai progettisti, per oltre due anni". 

Il progetto prevede un intervento di consolidamento del versante di via Fontana, caratrerizzato da un importante dislivello, con la creazione di un sistema di micropali e scogliere, che saranno aggiunte a quelle presenti, lungo il torrente Corsaglia per ridurre il rischio di frane e smottamenti e mettere in sicurezza sia l'abitato che la cappella che è presente in zona. 

L'intervento sarà completato con la realizzazione di una serie di arcate che oltre a completare l'opera di messa in sicurezza, renderanno l'area anche più gradevole alla vista. 

Arianna Pronestì

