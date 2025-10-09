"I Grant You Refuge": a Mondovì la mostra fotografica su Gaza e la testimonianza dalla Palestina

Si inaugura sabato 18 ottobre 2025 la mostra fotografica su Gaza dal titolo "I Grant You Refuge" presso il Monastero di San Biagio, sede della Casa do Menor.

La mostra è un’opera fotografica collettiva che si propone di dare voce e visibilità alle sofferenze e alle atrocità che il popolo palestinese sta subendo, grazie alle straordinarie immagini fornite da sei fotoreporter della Striscia di Gaza (Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi Al-Tabatibi), testimoni oculari di uno dei conflitti più devastanti del nostro tempo.

In occasione dell’evento di inaugurazione, programmato alle ore 18, si invita la cittadinanza a un momento di riflessione comune, attraverso la preziosa presenza di Nasri Kumsieh, collaboratore di Casa do Menor e portavoce degli artigiani di Betlemme. L’arch. Kumsieh, già amministratore comunale di Beit Sahour, porterà la sua testimonianza in merito alle condizioni di vita e lavoro delle famiglie artigiane della Cisgiordania, tra restrizioni alla libertà di movimento e assenza di flussi turistici. Durante l’evento, sarà possibile acquistare i manufatti in legno d’ulivo, a sostegno del progetto di Casa do Menor e AIPEC per i produttori palestinesi.

[Fotografia di Saeed Jaras]

In occasione dell’inaugurazione sarà servito un aperitivo, con un piatto di assaggi selezionati dalla tradizione palestinese. L’ingresso all’evento è libero, ma per l’aperitivo è richiesta cortese prenotazione: i posti sono limitati. Prenotazioni tramite piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1780761598879?aff=oddtdtcreator o chiamare al 0174.698439.

La mostra I Grant You Refuge è stata prodotta dal Comune di Ravenna nell’ambito del Festival delle Culture 2025 “Oltre il conflitto”. La traduzione delle didascalie è a cura della Casa delle Culture del Comune di Ravenna. L’evento di inaugurazione è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC.

Il titolo trae ispirazione dall’omonima poesia della scrittrice palestinese Hiba Abu Nada, uccisa il 20 ottobre 2023 nella sua casa nel quartiere Manara di Khan Yunis, durante un bombardamento. La mostra è stata curata da Paolo Patruno, fotografo e filmmaker documentarista. Casa do Menor ha deciso di sostenere l’importante lavoro di denuncia del giornalismo indipendente; la mostra è un invito alla cittadinanza ad interrogarsi su quanto può fare la comunità internazionale nel riconoscere e difendere i diritti umani.

La mostra sarà visitabile dal 18 ottobre al 15 dicembre 2025 presso il Monastero di San Biagio di Mondovì, con orari di apertura dalle 9.30 alle 17.30. L’ingresso è gratuito.