Omaggio ai Calandra: arte, cultura e memoria per una famiglia straordinaria

Proseguono a Murello le iniziative della rassegna “Omaggio ai Calandra”, promossa dal Comune per ricordare lo scultore Davide Calandra, a 110 anni dalla sua scomparsa, e l’intera famiglia, protagonista della vita culturale e sociale piemontese tra Ottocento e Novecento.

L’appuntamento è per domenica 12 ottobre alle 16,30, nel salone Ascanio Sobrero di via Umberto I, dove prenderà forma un ricco pomeriggio culturale dal titolo “I Calandra. Vita e cultura di una famiglia di montagna e pianura”.

Il programma si aprirà con la presentazione degli atti della giornata di studio del 26 novembre 2016, “I Calandra: Claudio, Davide ed Edoardo. Una famiglia per la cultura”, a cura della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti. Seguirà la presentazione degli atti del convegno del 20 ottobre 2018, “Murello per i Calandra”, e del volume “Il nostro Davide”, dedicato allo scultore Davide Calandra, fondatore dell’Opera Pia di Acceglio e benefattore del suo paese natale.

(Edoardo Calandra)

L’evento culminerà con la proiezione del film “Signor Calandra”, scritto e diretto da Andrea Icardi, che ripercorre la vita straordinaria di Davide Calandra (1799-1865) di Acceglio. Il regista, già autore del film “Onde di terra” dedicato alla Langa, sarà presente in sala per raccontare il suo lavoro.

Accanto al sindaco Fabrizio Milla, interverranno il dottor Walter Canavesio, i professori Paolo De Vingo, Monica Lanzillotta e Mariarosa Masoero, Carmen Valoti e Francesco Revello, insieme alle case editrici Robinedizioni e Susalibri.

I Calandra, originari della Valle Maira, si distinsero per il loro impegno civile e culturale: Claudio, sindaco e parlamentare, introdusse innovazioni nell’irrigazione agricola; Edoardo, scrittore, è autore del romanzo “La bufera”; Davide, artista di fama nazionale, realizzò opere di grande valore, tra cui il celebre bassorilievo al Parlamento di Roma.

Tutti gli eventi della giornata sono a ingresso libero: un’occasione per rendere omaggio a una famiglia che ha lasciato un segno profondo nella storia e nella cultura del Piemonte.