Sentieri di Voce torna a Ostana: il 25 e 26 ottobre un weekend per “lasciare andare” attraverso la voce

Dopo il piacevole successo dell’edizione di luglio, Sentieri di Voce torna a Ostana con un nuovo tema: “Lasciare andare”.

Un weekend dedicato a ritrovare se stessi attraverso la voce, in un contesto intimo e protetto, dove il canto diventa strumento di libertà, benessere e consapevolezza.

Il workshop, condotto da Mara Cecconato, cantoterapeuta abilitata dalla Scuola Italiana di Cantoterapia e referente regionale per le province di Cuneo e Torino, si svolgerà sabato 25 e domenica 26 ottobre presso Lou Pourtoun, nella suggestiva cornice alpina di Ostana.

Con la sua esperienza trasversale nel campo educativo e artistico, Mara accompagna da anni persone di tutte le età in percorsi di esplorazione vocale e crescita personale. Ideatrice di laboratori come Un’ora d’aria e relatrice al Seminario Nazionale di Cantoterapia di Genova, unisce nel suo lavoro sensibilità, competenza e creatività.

Durante il weekend, i partecipanti saranno guidati in esercizi di respirazione e propriocezione corporea, esperimenti vocali individuali e di gruppo, e in momenti di cantoterapia attiva e passiva, per scoprire come la voce possa favorire rilascio emotivo e benessere profondo.

Il tema del “lasciare andare” sarà il filo conduttore di un viaggio che intreccia corpo, emozioni e suono in un’unica esperienza trasformativa.

L’iniziativa è aperta a tutti, anche a chi crede di “non saper cantare”: non serve esperienza musicale, solo il desiderio di ascoltarsi e di esprimersi liberamente.

Il costo complessivo del weekend è di 180 euro e comprende l’intero workshop di Cantoterapia, la cena conviviale del sabato, il pernottamento e il pranzo della domenica (bevande escluse).

Per chi desidera partecipare solo al workshop, è disponibile una formula dedicata.

Un’occasione preziosa per rigenerarsi, riscoprire la propria voce e ritrovare armonia in sé stessi — immersi nella natura e nella magia del canto condiviso.

La partecipazione è su prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente il numero: 346-8766852 o scrivere a hello@maracecconato.com